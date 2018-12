Llega la Navidad y con ella los artistas de todo el mundo se lanzan a sacar a la calle sus nuevos temas para convertirse en el mejor regalo de los Reyes Magos, o simplemente sonar a todo volumen en cada fiesta navideña. Ya lo hemos visto con Leticia Sabater y su 'Polvorrón', Ana Guerra y ese 'Bajito' que ya es todo un éxito, Aitana y 'Trailer' o Lola Índigo que ha sacado un remix del ya icónico 'Ya no quiero ná'. Y vosotros pensaréis, ¿qué tiene que ver esto con Sofía Suescun y Chabelita? ¿Se han equivocado de noticia? Pues no. Agarraos fuerte a vuestros asientos porque os traemos el bombazo de la temporada. Sofía y Chabelita vuelven a cruzar sus caminos gracias a sus nuevos proyectos, y no es nada más y nada menos que... ¡La música! Sí, como os lo contamos. Sofía y Chabelita dan el gran salto a la industria musical. A ver, vamos por pasos. Ya os contábamos, hace unas semanas, que Omar Montes y Kiko Rivera tenían entre manos preparar un tema musical en el que la protagonista del videoclip sería la mismísima Chabelita, algo que sigue en el aire. Sin embargo las aguas podrían estar llegando a su cauce.

Isa Pantoja asegura que quiere dejar el mundo de la teleivisión. "Al final mi madre siempre ha tenido razón en cosas que me ha dicho y nunca le he hecho caso, pero creo que ya es la hora. Este mundo está muy bien pero una también se cansa y tampoco voy a vivir toda la vida de lo mismo. Voy a dejar de hablar de mi vida", contó en 'Morning Glory'. Donde, además, contó que le gustaría estudiar periodismo pero que también podría hacer algo relacionado con la música. "La veo entrar y salir mucho del estudio de grabación de Omar Montes", desvela la periodista del programa. ¡¿Está preparando un tema con Omar?!

Desde luego verla al ritmo del trap, reggaeton o cualquier estilo musical que no sea la copla, nos va a dejar muy sorprendidos. Aunque lo cierto es que ya se rumorea que Chabelita canta bastante bien... ¿Será cierto?

Y la cosa no queda aquí, este rumor llega justo cuando Sofía Suescun ha anunciado que pronto saldrá a la luz su primer 'single'. ¡Sí, Sofía también canta! Bueno, seguro que el autotune ha hecho mucho... "Ya cualquiera canta", comentan muchos en la publicación que ha compartido la ganador de 'Supervivientes' dando la noticia.

Se llamará 'Muévelo', algo que también ha sido muy criticado pues ya existe un tema titulado así, y es, además, de otra Sofía... Sofía Reyes. Así que ya puede ser bueno el tema de Suescun o le van a llover las críticas por todas partes. Sus compañeros de profesión, desde luego, ya aseguran que "va a arrasar", como comenta Rafa Mora. Podremos disfrutarlo a partir del 14 diciembre, y ella está ilusionadísima con la noticia, veremos cuánto le dura la felicidad después del estreno...