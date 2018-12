Dulceida y los Javis, sensuales protagonistas del nuevo videoclip de Ana Guerra

Desde que Ana Guerra anunciara la fecha de lanzamiento de su nuevo tema, 'Bajito', las redes se revolucionaron. Cada vez que la canaria estrena canción se vuelve un éxito y con esta no iba a ser menos, ya nos lo habían avisado... Han sido muchos los famosos que han lanzado tiernos mensajes a Ana para apoyarla en el estreno. Uno de los más especiales ha sido el de Miguel Ángel Muñoz, con quien la cantante parece estar manteniendo una relación sentimental aunque ninguno de los dos se ha atrevido a confirmarlo. En su Instagram Stories, el actor compartió una imagen con el el hashtag #bajitoAnaGuerra, que es el mismo que ha usado la canaria en su instagram para promocionar su videoclip. Pero no ha sido el único. Sus compañeros de edición de 'OT' también han lanzado sus mensajes, y alguien más... Dulceida, los Javis... Todos se han sumado al apoyo a Ana Guerra, aunque éstos últimos, quizá, de una forma más intensa y es que son los protagonistas de su videoclip.

"Vais a flipar", nos avisaba Dulceida, y no ha sido para menos. 'Bajito, donde Ana aparece en ropa interior, habla del amor libre. “Con esta canción quería transmitir que no quería enamorarme, pero no pasa nada si alguna vez me fijo en alguien del mismo sexo, siéntete libre y experimenta”, explica la cantante. Y así lo ha demostrado en su videoclip, en el que aparecen Dulceida y su mujer, Alba Paul, los Javis, Miguel Diosdado y Antonia Payeres deshaciéndose de amor.

Las imágenes que protagonizan son de lo más sensuales. No faltan besos, caricias, intercambios de pareja... ¡Lo tiene todo!

Ana Guerra no ha dudado en agradecer a los protagonistas haber formado parte de su nuevo 'single': "Ha sido un placer contar con todos ustedes y que han puesto el corazón y el alma en este proyecto que siempre será nuestro, les quiero".

"Quiero que grites muy alto quién eres sin avergonzarte de nada y sobre todo que seas feliz por encima de todas las cosas", escribe Ana Guerra junto a un pedacito de su canción. Lo que está claro es que Ana va a dar 'guerra' y mucha, y todo lo que hace se convierte en un exitazo imparable. Con este segundo tema en solitario la canaria ha conseguido meterse un poco más al público en el bolsillo y ya estamos deseando ver mucho más...

Las redes sociales ya están que echan humo, el vídeo es número 1 en tendencias en YouTube y ha logrado 750.746 visualizaciones en a penas unas horas desde su estreno.