"Muchas veces los miedos atacan a mi cabeza sobre si seguirás sintiendo lo mismo que yo", comentaba un preocupado Suso hace unos días. El concursante de 'Gran Hermano VIP' está comiéndose muchísimo la cabeza por su futuro con Aurah Ruiz, con quien comenzó una relación dentro de la casa y, quizá, antes de que salga, llegue a su fin. Las cosas no están yendo como parecía, y es que en Guadalix los sentimientos se magnifican, de eso no cabe duda, pero estamos viendo cosas muy extrañas ahora que Aurah está fuera de la casa. Mientras Suso es uno de los finalistas del concurso y pide todo el apoyo de su chica, ella asegura que tiene "una conversación pendiente" con él. ¿Crisis? Pues sí... Y no sólo lo demuestran las palabras de Aurah, también sus gestos... La ex concursante lanza unas sonrisas que parecen algo fingidas cuando su chico le manda mensajes tiernos desde la casa, y siempre se justifica con esa conversación pendiente. Pero, ¿de qué tienen que hablar? Pues, al parecer, tal y como ha confesado ella misma en 'Sálvame': "Estoy esperándolo, pero vi cosas que habían pasado las primeras semanas de entrar, si yo hubiera visto eso hubiera cortado por lo sano", sin embargo "los sentimientos han crecido, no me parece bonito lo que ha dicho pero mis sentimientos son mayores y sé perdonar", añade.

Así que parece que Aurah va a apostar por lo que siente y dejar de lado esos comentarios inadecuados de su chico... Al menos de momento, y es que Laura Fa asegura que todo es mentira. La periodista ha podido hablar con alguien del entorno de Aurah que le transmite que la joven ha tomado una decisión: dejar a Suso 24 horas después de que sea expulsado. "Sabes tú más de mis sentimientos que yo", le ha respondido Aurah, negando su información. Es más, cuando le ha dicho que hay audios que lo demuestran, ella, sin titubear, ha respondido: "Que los emitan, lo autorizo".

Desde luego las opiniones en la red están diversas, hay quienes apoyan a la periodista de Telecinco y creen que Aurah ya tiene decidido que dejará a Suso, algo que cercioran con las miradas extrañas de la ex concursante, y hay quienes apoyan la relación al 100%

De momento, ella sigue volcada en la campaña que intenta a hacer ganador a Suso, tal y como él decidió el pasado jueves confiando en ella. Está utilizando las redes sociales para mandar mensajes de apoyo para su chico y para que tanto sus seguidores como los del concursante, voten y conviertan a Suso en el ganador de 'GH VIP 6'.