Tony Spina es, probablemente, el hombre que mejor entiende, conoce, y soporta a Oriana Marzoli. Aunque la ex pareja mantiene una relación fantástica pese a su desamor, parecía que solo coincidían en 'realities': 'Mujeres y Hombres y Viceversa', 'Amor a prueba', 'Volverías con tu ex'... y 'GH VIP 6'. Aunque la estancia de Oriana fue de lo más breve (tampoco nos extraña visto lo visto en 'Supervivientes'), Tony fue su gran apoyo, vamos, si de alguien hubiera dependido que Ori siguiera en la casa, hubiera sido de él. Pero no hay quien convenza a Oriana cuando algo se le mete en la cabeza, así que no dudó en abandonar el concurso a tan solo días de empezar. Así que Oriana y Tony no pudieron compartir demasiado tiempo en Guadalix para demostrar que, pese a la intensa historia de amor que vivieron, mantienen una amistad irrompible. Pero ya lo han hecho.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

A penas han pasado días desde que Tony fuera expulsado del 'reality' y una de las primeras cosas que ha hecho a su salida ha sido irse de fiesta. Si en su primera noche fuera de Guadalix elegía a Makoke como su compañía, anoche se decantaba por Oriana. Y vaya si lo han pasado bien... Mientras Makoke vive una intensa polémica con Kiko Matamoros y todos la relacionan con el italiano, él hace oídos sordos y se va de fiesta con su ex y ¿amor de su vida?

Instagram

Tony y Oriana se conocieron en 'MyHyV' en el año 2013. Su tormentosa relación les llevó a participar en numerosos 'realities' de televisión que han querido ver cómo avanzaba la relación. Eso sí, ninguna polémica ha podido abrir rencillas entre ambos, y anoche la buena sintonía traspasaba la pantalla. A finales del 2014 y principios del 2015, 'Amor a prueba' encerró a la pareja con muchas otras a las que ponían a prueba con varios pretendientes, allí su amor se desvaneció con el paso de los días. Tony fue tentado por Luli, cortó con Oriana, ella abandonó y regresó más tarde junto a Álex Consejo. Al año siguiente, en el 2016, MEGA quiso contar de nuevo con Tony y Oriana y participaron en 'Volverías con tu EX?' Aquí se vio la buena relación que había entre ellos y se volvieron a enamorar… por separado. Poco después volvieron a coincidir en 'Doble tentación', pero como dos buenos amigos.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"¿Quién es la peor novia que has tenido?", preguntaba Oriana a Tony, "Soy sincero, Oriana Marzoli", comentaba ante las risas de su ex. "Es mentira, en la curva de la vida dijiste que era el amor de tu vida", añadía ella. A lo que el italiano le respondió que eso no era más que ironía, pero lo cierto es que todo apunta a que sí lo ha sido.