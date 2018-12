Ahora que las cosas parecen estar más tranquilas entre Makoke y Kiko Matamoros, va Diego Matamoros y se sienta en 'Sábado Deluxe' para echar más leña al fuego. El hijo del colaborador tiene claro que muchas de las cosas que ha contado en estos años se han y se están cumpliendo, y ha acudido al programa de Telecinco a contar su verdad. Algo que Makoke no teme en absoluto: "No tengo miedo a su entrevista, no tiene escrúpulos, dirá todo lo que pueda y cuanto más daño mejor, pero ofende quien puede no quien quiere", ha confesado la modelo en su entrevista para 'Viva la vida'. Y es que una de las últimas cosas que atañen a Diego Matamoros es que su propio padre tachaba su pelea como uno de los detonantes de su ruptura, algo que Makoke también ha desmentido: "Nuestra primera crisis fue en 2014 y la primera entrevista de Diego fue en enero de 2015. Así que no me diga que a partir de esa entrevista empieza a mirarme con otros ojos porque no es así, es mentira, es una mentira más y está comprobado", le contesta Makoke, muy enfadada.



"La que no tiene escrúpulos es ella, casándose con alguien que está enamorada de otro", ha respondido Diego al inicio de su entrevista. El joven ha confesado que muchas veces, tras las acusaciones recibidas por parte de su padre y Makoke, ha pasado muchas horas llorando: "Sé que no vamos a poder a tener una relación como la que teníamos antes, pero no digo que en un futuro no me pueda volver, por lo menos, a saludar".

"Mi padre no ha sabido pararle los pies a Makoke en ningún momento", ha confesado Diego, y es que ha asegurado que existen más infidelidades de Makoke a su padre, y que se puso muy "furioso". "Desde hace más de cuatro años, el matrimonio de Makoke y mi padre era una mentira", ha añadido. Además, ha contado que él mismo ha tapado muchas infidelidades de su padre a Makoke, algo a lo que Jimmy le ha dado toda la razón.

Kiko Matamoros no ha dudado en entrar en directo, desde 'Oh my club' para responder a las acusaciones de su hijo: "Ha dicho muchas imbecilidades, inexactitudes, mentiras, repugnantes". A Kiko no le ha hecho ninguna gracia que su hijo desvele que tenía una relación con Makoke antes de que naciera la pequeña de la familia, Irene. "Me parece repulsivo. Eres sucio y eres un mentiroso", ha atacado Kiko a su hijo.



"Eres un pobre infeliz, te nutres de mentiras", ha continuado atacando Kiko. Su hijo le ha aconsejado que debería dejar de atacarle y entrar en directo de esas formas: "Por tu salud". ¿La respuesta de Kiko? Un bombazo tremendo: "Vete a la mierda".

Diego se ha contenido, y mucho, al escuchar a su padre, y hasta ha confesado que "le duele" que se dirija a él en esos términos. "No me voy a poner a su altura, le deseo que sea feliz", zanjaba él. Además, el joven ha estado a punto de derrumbarse en la publicidad, así lo ha confesado el propio presentador, y a Kiko le ha dado totalmente igual: "Podría llorar al mirarse al espejo". Algo que ha desatado las lágrimas de Diego, que traía intención de arreglar las cosas con su padre.

A él no le ha conmovido en absoluto: "Me da exactamente igual, él no me ha demostrado ningún cariño, ningún respeto". El joven, completamente roto, ha confesado que "tengo un padre, pero no lo tengo", y es que pese a sus intenciones, parece que la situación no se va a arreglar.