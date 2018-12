Anoche Diego Matamoros se sentaba en 'Sábado Deluxe' para destapar algunas mentiras de la relación de su padre y Makoke, algo que no le hizo ninguna gracia a Kiko Matamoros, y no dudó en entrar, en directo desde 'Oh my club', para responder a sus acusaciones. En mitad de un tórrido discurso defensivo, el colaborador pudo escuchar las risas y algún que otro espaviento que estaba desatando en plató, así que, enfadado, preguntó: "¿Quién se ríe?", como retando al colaborador que fuera a decirle a la cara lo que estaba pensando. Y, por supuesto, ella no se corta. Era Belén Esteban la que durante las palabras de Kiko soltó algún que otro "ja" y alguna tos fingida... Así que no dudó en confesarle que había sido ella. A lo que Kiko estalló: "Eres torpe, eres muy torpe, eres malintencionada. En todos los enfrentamientos con mis hijos siempre te has estado relamiendo, deleitándote…", atacaba el colaborador.



Publicidad - Sigue leyendo debajo

Belén no se quedó callada: "¿Qué Kiko me tengo que creer el de ahora o el que lleva toda la vida mintiéndonos con tengo, tengo...?", le preguntaba su compañera. Pero Kiko, en su afán por calentar la situación, soltó un "Baja el tono que te escucho igual", algo que Belén Esteban se tomó fatal. "No voy a aguantar faltas de respeto", avisaba la colaboradora.

"Falta de respeto tu risa y gestualidad", intentaba zanjar Matamoros. Pero sus ataques no quedaron en el olvido y al llegar el final de la entrevista, Belén no tardó en lavantarse deseando ponerle fin, y es que estaba muy enfadada: " Yo vengo aquí a trabajar, y que este señor ni que hubiera entrevistado a Beyoncé. De verdad ya está bien… siempre insultando conmigo y con Lydia… Él tampoco es periodista como yo, pero sé mi papel cuál es", comentaba a Jorge Javier visiblemente molesta.

Cuando el presentador consiguió calmarla, acabó preguntándole qué llevaba en el bolso, y es que parecía protegerlo con fuerza, así que Belén no tuvo reparos en enseñarlo, ¡y lo sacó todo! ¿Y qué lleva la Esteban encima? Pues desde el aparato para medir la glucosa hasta las llaves de su casa con llaveros de lo más dispares: santo Antonio, el de 'Sálvame'.... ¡Variado, variado! Y después de su momento Mary Popins, corrió para salir del plató y olvidar lo sucedido cuanto antes.