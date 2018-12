Mónica Hoyos se convertía en la primera concursante confirmada de 'GH VIP 6', un concurso que, quizá sin ella esperarlo, le ha cambiado la vida. La ex de Carlos Lozano se lanzaba a participar en la casa de Guadalix para sacar su mejor cara y demostrar que, en toda esta historia, ella no es la bruja mala. Sin embargo su paso por el 'reality' le ha traído todo lo contrario... La audiencia se ha volcado con su archi enemiga, Miriam Saavedra, y ella se llevaba, semana tras semana, abucheos por doquier. La guerra entre ambas no se tomó ni un descanso, aunque nada que nos pille por sorpresa y es que las peruanas ya traían los rencores de casa. "Si me toca los ovarios va a tener guerra. Yo tan solo la quiero pasar bien", decía una Miriam guerrera antes de poner rumbo a Guadalix, y así fue. Pero la guerra, de momento, la ha ganado Miriam, y el pasado jueves, con más del 67% de los votos, Mónica Hoyos se quedaba a las puertas de la final de ‘GH VIP 6’.“El programa para mí significaba muchas cosas y le tengo mucho cariño. No ha cumplido del todo mis expectativas. A lo mejor no he podido hacerlo todo lo bien que podía”, confesaba Mónica, al borde de las lágrimas, a su salida del programa.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Aunque Jorge Javier intentó animarla y le dio algo de aliento dedicándole unas tiernas palabras: "Has sido una de las protagonistas indiscutibles de esta edición de ‘GH VIP’. Me ha pasado contigo algo que no pensé que me pasaría. Nos conocemos profesionalmente desde hace muchos años. A mí tus paseos por los platós siempre me han parecido algo más que raros. No eras un personaje que me gustara. No me gustaba tu manera de comportarte, ni lo que contabas ni cómo lo contabas, pero te he cogido cariño en ‘GH VIP’”, a Mónica parece que no hay nada que le haga salir a flote.

Según contaba, anoche, Rafa Mora durante el debate de 'GH' en 'Sábado Deluxe', "Mónica está destruida". Al parecer, puede que la peruana decida mantenerse alejada de los platós de televisión, al menos durante un tiempo: "Ojalá venga el sábado próximo, pero quizá no volvamos a ver a Mónica en televisión", confesaba el ex tronista de 'MyHyV'.

Gtres

"Se ha encontrado una situación complicada al salir de la casa, va más allá de las críticas, y del concurso. A ver cómo lo explico, se ha encontrado con una situación desoladora, ella esperaba que iba a haber gente que iba a estar atenta de lo que está ocurriendo, pero se ha encontrado una situación que no esperaba… Ha llegado y en casa se ha encontrado una situación complicada, que alguien muy cercano a Mónica se la ha encontrado en un estado anímico complicado, a ella eso le ha destruido. Ojala se venga arriba… Mónica se va a poner en manos de profesionales", comentaba el colaborador.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Ahora la ex concursante se está refugiando en su hija, Luna, a quien había echado mucho de menos todo este tiempo y con quien lo está aprovechando al máximo a su salida. Ya han salido juntas a comer y disfrutar de la ciudad mientras se han puesto al día.