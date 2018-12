La empresaria Beatriz Trapote está encantada con el momento que está viviendo. Además de estar en medio de una época tan bonita como es la Navidad con su pequeño y su marido, este martes 11 de diciembre sale de cuentas de su segundo embarazo, y la ex superviviente está deseando ya verle la cara al pequeño, para el que ya tiene nombre: "Yo pensaba que no llegaba a este día, pero se está dejando. Este embarazo ha sido muy bueno, no he engordado prácticamente nada entre el trabajo y el niño... y no he podido descansar como en el primero. El primero se lleva de otra manera", apuntaba tan sólo unos días después del cumpleaños de su primer niño, Víctor, que cumplió 3 añitos el pasado día 4.

