A veces, tirar por lo barato, sale muy caro. Y si no que se lo digan a Dinio. El ex de Marujita Díaz se sometió hace unas semanas a un injerto capilar después de años viéndose con unas entradas que no le gustaban nada. El ex actor porno decidió investigar algún sitio en el que realizarse un injerto capilar y, aconsejado por algunos conocidos, decidió marcharse a Turquía, sede de la técnica que ha hecho felices a tantos miles de hombres en el mundo. Sin embargo, si experiencia ha sido de todo menos placentera, y ha sido al portal 'Jaleos' al que ha querido contar su terrible experiencia...

Decidido a recuperar su línea del pelo a la altura de la frente, se presentó en una clínica turca. Él sabía que este país es pionero en injertos capilares, pero su investigación no fue de lo más fructífera, porque acabó en una clínica ilegal que no tuvo reparos en sacarle pelos "de pecho y hasta sobacos", según ha contado, para ponérselos en la cabeza. El resultado no pudo ir peor, porque entre el medicamento que le mandaron para después y lo mal que se lo hicieron, "parecía que me había mordido un caballo", relata.

Nada más ver el cirio que le habían hecho en la cabeza, Dinio se presentó en una conocida clínica (esta vez en España) para que se lo arreglaran, y ahora está de lo más contento: "Me asusté y fui urgentemente a la clínica, hablé con la directora y al momento me hicieron un tratamiento. Gracias a Dios, ahora estoy bien. Lo pasé muy, muy mal", ha dicho al citado medio.

De hecho, según ha relatado, es la misma clínica en la que también se pone bótox. Porque sí, él envejece, peor como no se siente a gusto con su edad, quiere aparentar ser más joven, que es como realmente se siente: "Yo no quiero verme arrugas ni que se me note el paso del tiempo. Quiero verme joven en el espejo", señala.

Con su cara lisa, su pelo en su sitio y su cuerpo de gimnasio, parece que Dinio lo tiene todo en la vida porque, además, pasó por el altar a principios este 2018 con Milena, una bailarina de la conocida sala barcelonesa Bagdad, en el que es ya su tercer matrimonio. Pero no: hace unos años le fue diagnosticada teratozoospermia, que no es otra cosa que, en resumen, la dificultad para concebir hijos a pesar de que ya tiene uno de 14 años.

Precisamente ese hijo fue la razón por la que decidió, además de por su chica, retomar una vida 'limpia' y sin excesos: ni alcohol, ni drogas ni tabaco. Vida sana y gimnasio, y un trabajo como empresario de una marca de pastillas para la disfunción eréctil...