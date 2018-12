El último capítulo de 'Made in Basauri', el canal de Mtmad de Ruth, la ex tronista de 'MyHyV', ha estado cargado de emociones. Ruth comenzaba el vídeo entre lágrimas, confesando lo dura que había sido su última despedida de Ricky, su chico, con quien vive una relación a distancia Italia-Madrid. Sin embargo, aunque las despedidas sean duras, lo llevan bastante bien y Ruth está radiante de felicidad desde que sale con él. Además, ha contado que está dejando de fumar y su lucha va bastante bien... Vamos, que tiene fuerza para todo. Y por eso, precisamente, se ha lanzado a afrontar uno de sus mayores miedos: "Sabéis el trastorno mental que tengo en la cabeza con las agujas, así que me voy a hacer acupuntura", contaba. Una especie de terapia de choque para lograr superar el que es uno de sus mayores miedos.

"Voy cagada. Me veo corriendo por la habitación", confesaba antes de lanzarse a los pinchazos. Ha decidido someterse a una sesión de acupuntura para hacer más llevadera su lucha contra el tabaco y para relajar sus habituales nervios.

¡La que ha liado con la acupuntura! El pobre especialista estaba intentando calmarla y hacerlo poco a poco enseñándole dónde iba a pincharle, y ella no paraba de soltar: "Dejálo, hazlo y ya está". ¡Pobre! "Me está entrando de todo en el cuerpo", gritaba angustiada. Y no ha podido contener las lágrimas... "No duele pero me da miedo", confesaba. Eso sí, parece que la sesión ha servido y ha acabado de lo más relejada y tranquila, ¡menos mal!

Hace unas semanas Ruth quiso acudir a su médico para comprobar por qué tal fobia a las agujas. Y su médico, indagando en su pasado para ver de dónde le venía esa fobia por las agujas que la caracteriza (una lucha a la que ha tenido que hacer frente ahora que le han diagnosticado diabetes y, claro, tiene que pincharse insulina), y resulta que todo viene por su infancia, y al ir investigando sobre el tema, Ruth ha descubierto, hablando con su madre, que se quedó embarazada a pesar de tener un DIU, y que en ese embarazo venían dos bebés: "Un 24 de diciembre, recogiendo los regalos de mi hijo mayor, me puse a sangrar y, cuando fui al hospital, me dijeron que era un aborto. Pero entonces vieron algo... yo rezaba por que todavía tuviera algo... y vaya si tenía", dice la madre de Ruth señalando a su hija, que hasta ese momento no supo que podía haber tenido dos hijos.