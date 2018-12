Kiko Matamoros no está triste. Está feliz y tiene una nueva ilusión. Sí, así lo confesaba él mismo este domingo en 'Viva la vida'. Diego Arrabal soltaba la bomba y Kiko Matamoros no lo negaba. El colaborador asentía: "Tuve una relación con la que me ilusioné hace poco pero la cosa se fue al traste por culpa de la televisión, a partir de ahí quiero ser muy cuidadoso". Sin embargo, no quiso dar demasiados detalles de la chica más que es "joven" y su inicial es la 'D'. Kiko nos dejaba con la miel en los labios y no soltó prenda de quién era esa misteriosa chica... Pero hoy, en 'Sálvame' nos han dado alguna pista más. Diego Arrabal y Kike Calleja coincidieron con el colaborador en una discoteca de la capital, y aseguran que pillaron a Kiko "con las manos en la masa". "Vimos a Kiko con su nueva ilusión, no estaba para nada triste, estaba muy entretenido", ha contado Calleja. Pero, ¿de quién se trata?

Según la versión de sus compañeros, "no llega a 30 años, tiene entre 25 y 30". Buen dato, algo mayor que Sofía Suescun pero de nuevo una chica joven que conquista el corazón del defensor de la audiencia. Más pistas: Es morena, alta, guapa... Bueno, en esta descripción podrían encajar muchas, pero nos han dado un detalle que acorta, y mucho, la lista: ¡Es de origen italiano!

Aunque han confesado que Kiko les pidió expresamente que no dieran el nombre de ella, poco a poco se van conociendo más detalles... y es que Diego Arrabal hasta asegura que podría no comenzar con la letra D. ¿Nos ha mentido? Lo que Kike tiene claro es que lleva poco tiempo con esa ilusión pero "puedo asegurar que no es la única ilusión que tiene". ¡BOMBAZO!

"Eestaban en un reservado debajo de nosotros y podíamos verlo", ha contado Calleja. Pero, ¿qué veían? Pues según la versión del colaborador y Diego Arrabal, lo que podríamos ver en cualquier pareja... ¡Se estuvieron todo el tiempo dando besos! ¿Se atreverá, pronto, Kiko Matamoros a hablarnos de ella? Habrá que esperar...

Pero Kiko Matamoros no es el único que ha recuperado la ilusión tras la separación, porque atención: Makoke también está enamorada. Según el paparazzi Diego Arrabal Makoke le habría confesado que está enamorada, La concursante de 'Gran Hermano VIP' podría haber encontrado el amor tan sólo dos semanas después de ser expulsada del programa y es algo que a Kiko, aunque le cueste admitirlo no le ha hecho nada de gracia.