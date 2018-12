Agoney ha conseguido lo que creíamos imposible: volver a reunir a Alfred y Amaia después de su ruptura. Los últimos representantes de España en Eurovisión quisieron arropar a su compañero de 'Operación Triunfo 2017' en el concierto que ofreció, el pasado fin de semana, en la sala la 2 del Apolo en Barcelona. Después de verles en la gala 'People in Red 2018' del pasado 20 de noviembre en la que no posaron juntos y Amaia habló maravillas de Alfred pero no quiso confirmar ni desmentir su ruptura, era la primera vez que la ex pareja coincidía en público.

Mientras que Amaia disfrutaba del concierto de Agoney, entre el público, con otras caras conocidas de 'O.T.', Alfred, que se ha centrado en el trabajo tras su ruptura con la navarra, se subió al escenario para acompañar al canario en uno de sus temas. Amaia bailó con tres de las profesoras de la academia: Magali Dalix, entrenadora; Mamen Vázquez, coach vocal y Andrea Villalonga, profesora de imagen. Mamen, incluso necesito unos pañuelos de papel para secarse las lágrimas de la emoción, tal y como recogió el propio Agoney en una de sus Stories de Instagram.

Uno de los momentos más emocionantes de la noche se vivió cuando Alfred se subió al escenario para acompañar a Agoney. "Hoy nuestros caminos se han vuelto a cruzar en el escenario de La 2 del Apolo, en tu primer sold out en Barcelona, que seguro que será el primero de mucho, y homenajeando a Freddie. Don't stop me now. Somebody to love? I love you Agoney" dijo ante la emoción de su compañero.

Tanto Amaia como Alfred se han centrado en el trabajo para superar su ruptura. La cantante preprara su primer single mientras se centra en sus colaboraciones con el grupo Carolina Durante y la cantante Rozalén. Mientras, Alfred cuenta los días para la publicación de su primer disco en solitario. El cantante catalán triunfa con su primer single 'De la Tierra hasta Marte', que presentó en el plató de 'Operación Triunfo' y acaba de anunciar que su primer trabajo tendrá cuatro importantes colaboraciones.