Duro revés para Miguel Ángel Silvestre: Fallece su padre

Miguel Ángel Silvestre se enfrenta a una de las Navidades más duras de su vida. El actor, que hace unos días anunciaba su felicidad por volver a casa, como el turrón, por Navidad, acaba de recibir la noticia de que su padre ha fallecido. "Estas navidades os pienso comer a besos!!! Muy pronto estaré en navidades cerca de mis princesas. ¡Mi madre y mi hermana!", escribía Silvestre en sus redes sociales junto a una tierna imagen de ambas. Sin embargo, las fiestas no serán como esperaba. Miguel Ángel Silvestre Vara, padre del actor, ha fallecido a los 65 años tras una larga enfermedad, según informa 'El Periódico Mediterráneo'. El fallecido trató durante décadas a numerosos deportistas de la sociedad castellonense, dedicado a una profesión que le apasionaba y por la que era muy reconocido. Su despedida tendrá lugar mañana, miércoles, a las cuatro de la tarde, en la capilla del Tanatorio Castellón, donde se ha instalado el velatorio.

El pasado mes de agosto Miguel Ángel publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que demostraba el gran cariño que le tenía a su padre. En la instantánea, en la que aparecen abrazados, contaba una de las anécdotas que les unían: "Las mejores siestas. Papá. Me acuerdo muchas veces de las siestas que hacía de pequeño después de comer apoyado en el pecho de mi padre, con sus manos tocándome la cara. Luego al despertarme me tomaba un helado y a jugar por ahí... un vida sin preocupaciones... Gracias papá por hacerme confiar en que a pesar de las adversidades, no había nada de que preocuparse".

Un momento que, sin duda, se quedará guardado en su memoria para siempre. Su trabajo le ha impedido pasar sus últimos días junto a su padre, y no sabemos si volverá a casa para dar su último adiós a Miguel Ángel.