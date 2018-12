La ex concursante de 'GH VIP 6', ha reaparecido hoy en 'El programa de Ana Rosa', donde bastante emocionada ha hablado sobre su pequeño, el pilar fundamental de su vida y por quien tanto lucha día a día. Aurah Ruiz entró en el concurso para conseguir hacerse con el premio y poder, así, pagar los costosos tratamientos que tiene que recibir su pequeño, y es que Nyan sufre una enfermedad que mantiene a la joven en vilo, sobre todo porque, según su versión, no cuenta con el apoyo del papá, Jesé Rodríguez. La ex 'viceversa' vivía el último enfrentamiento con su ex dentro de la casa de Guadalix. Ha tenido que ausentarse del reality en más de una ocasión para acudir a declarar a los juzgados por los numerosos litigios que tiene abiertos con su ex, el futbolista Jesé Rodríguez, pero al menos van 2 de 3 en los que la Justicia le ha dado la razón a ella: primero por la manutención del pequeño que, según reveló ella, no llegaba para cubrir todos los gastos médicos derivados de la delicada enfermedad que éste sufre. Y después por la custodia del pequeño, que continuará en manos Aurah para chasco de Jesé, que pidió la custodia provisional del hijo mientras Aurah estaba en la casa.

"Me gustaría que esta guerra acabara, que nos centráramos los dos en el niño que es lo único que vale la pena y tenemos que luchar, tanto yo como su padre", ha confesado en AR. Una clara petición a su ex tras la que la ha acompañado de otra carga contra él: "Siempre se ha desvinculado de él". Y es que lo único que pide Aurah es que Jesé "sepa manejar la enfermedad tanto como sabemos yo y mi familia, que esté seguro con él y ejerza de padre con las máximas visitas que pueda tener".

"Es su padre, y tiene que estar para él", añade Aurah Ruiz. Aunque algunos de los colaboradores del programa de Telecinco consideran que si el futbolista pidió la custodia, está demostrando que no está desvinculado del pequeño, ella está casi segura de que Jesé pidió la custodia del niño cuando ella estaba en la casa solo para quitárselo, porque ella considera que no está capacitado para cuidar del pequeño, ya que no conoce cómo funciona su tratamiento.