Si pudieras elegir un sitio para poder celebrar tu 'happy birthday', ¿cuál sería? Hay un lugar mágico donde todo es posible y ese no es otro que Disneyland. La actriz Kaley Cuoco lo sabe y por eso no dudó ni un momento dónde celebrar su 33 cumpleaños. La protagonista de The Big Bang Theory se decantó por Disney California para pasar un día de cumple inolvidable junto a su churri, el millonario Karl Cook –con el que se dio el ‘sí, quiero’ el pasado 30 de junio en un rancho de San Diego–. La pareja llegó al famoso parque de atracciones de lo más equipada y conjuntada, eligieron un atuendo cómodo y en los mismos colores, y allí terminaron de completar su 'outfit' para su día en Disney con las típica orejas Minnie y de Mickey. ¡Estaban de lo más monos!

De lo más acaramelados, los dos tortolitos pasearon por el parque y se mimetizaron con el entorno gracias a su gorro de Mickey (Karl) y la diadema con orejeras de Minnie (Kaley). No vives la experiencia al cien por cien si no te pones estas simbólicas orejas, que llevan todo el mundo.



Tampoco soltaron el móvil en todo el día y no pararon de hacer fotos del lugar y de ellos mismos. De hecho, la actriz y su chico estuvieron de lo más entretenido buscando el escenario perfecto donde hacer la mejor foto para subir a su Instagram. La actriz cuenta con más de cuatro millones de seguidores a los que no quería privar de su visita al mejor parque de atracciones del mundo.

Y entre foto y foto también hubo tiempo para vivir emociones fuertes y se montaron en todas las atracciones del parque. Aunque la montaña rusa, se llevó la palma. El matrimonio desafió las leyes de la gravedad y se montó en esta atracción que, a juzgar por la cara de la actriz, no le hizo mucha gracia...

Y a su marido tampoco porque cuando terminó el recorrido de la atracción tenía un careto... Seguro que se le revolvió el estómago con las subidas y bajadas imposibles de la montaña rusa. La actriz, mucho más animada, se preocupó por su estado.

Sin embargo, la pareja no aprendió la lección de la montaña rusa y repitió experiencia, pero esta vez en los troncos. Sin quitarse sus orejas de Minnie y Mickey, esta atracción les gustó mucho más y se lo pasaron pipa. Además, la actriz descargó adrenalina (y seguramente la rabia acumulada por el fin de 'The Big Bang Theory').

Terminó de lo más relajadita sobre el regazo de su recién estrenado marido con el que lleva medio año casa y parecen estar en una eterna luna de miel. '¡Love in the air!'