¿Ha tenido Omar Montes una vida fácil? Cualquiera podría pensar que, estando donde está, triunfando como cantante y como personaje televisivo, todo le ha venido rodado, pero no es así: Omar ya confesó que, de pequeño, lo pasó muy mal porque el resto de los niños le hacían la vida imposible: se metían con él por ser "gitano y moro", y aunque eso son recuerdos de niñez que no tienen mayor importancia para él a día de hoy, lo cierto es que Omar ha vivido dramas en su vida que le han marcado, como la relación con su padre. El ex gran hermano VIP apenas ha hablado de su progenitor desde que se ha hecho famoso, pero ahora ha aprovechado su último post en MTMad para contar su verdad sin filtros...

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

"Mi padre me hubiera gustado que me llevara al parque, que me fuera a recoger al colegio... porque venían todos los padres de los muchachos y el mío no. O en el fútbol, que a todos les animaban sus padres y yo estaba solito... Mi padre y mi madre se separaron cuando yo era pequeño, entonces yo he crecido sin una figura paterna. Yo estaba todo el día con mi madre y con mi abuela, y a mi padre no le veía prácticamente, así que a mi hijo no le hablo de su abuelo. También es cierto que no se ha preocupado nunca ni viene a verle. Toda la vida ha pasado, pero sí me habría gustado que las cosas hubieran sido de otra manera", confiesa Omar.

Mediaset

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Algo que, sin embargo, contrasta con la versión que el propio padre dio en 'Sálvame' cuando Omar saltó a la palestra en 'GH VIP 6': "Se está portando bien, pero a veces cuenta cosas que no son", explicó mientras añadía que, durante años, Omar vivió con él en un chalet de Pozuelo de Alarcón (Madrid), o que toda la ropa que llevaba era de marca: "Hasta los calzoncillos son de marca, se los compraba yo", recordaba con indignación. "Desde pequeño ha tenido todo lo que ha querido y lo que necesitaba siempre lo tenía". Incluso su abuela confirmó que el padre de Omar le había pagado clases de canto: "Vio que tenía talento".

Precisamente su abuela ha sido la que le ha trasladado a otro trágico momento en su vida, y ha sido cuando se ha enterado del mal estado de salud de su bisabuela, que le ha confesado todo ante las cámaras de MTMad: "Está muy mal... tiene líquido en el cerebro", le cuenta la mujer entre lágrimas antes de fundirse en un abrazo...

Mediaset

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

Tampoco la relación con la madre de su hijo, Nuria, llegó a buen puerto, y ha sido ella misma la que ha contado cómo se conocieron y qué pasó después: "Él trabajaba de portero en una discoteca de Chueca. Me paró, nos dimos el teléfono y a los pocos días quedamos. La cosa se fue enfriando desde que nació el niño, entonces llegado el momento no lo sufres tanto como si es por otro motivo, como una infidelidad. No fue muy doloroso para ninguno. Hay una buena comunicación, que es lo más importante por el niño, o hacemos planes los tres... Ver a mi hijo con su padre me hace muy feliz, porque disfruta muchísimo. Le encanta estar con él y hacer cosas", relata la joven.

Mediaset

Nuria, incluso, quiere que sea feliz con otra persona: "Sí me gustaría que Omar encontrase una estabilidad en su vida, y que mi hijo forme parte de ella, y pudiese disfrutar mucho más con él. Para Omar quiero lo mejor, y le querré siempre porque me ha dado lo mejor que tengo en mi vida. Si él encuentra el amor y es feliz, yo encantada".