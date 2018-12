A Oriana Marzoli le encanta ser el centro de atención, de eso no cabe duda. Ya sea convirtiéndose en la concursante que menos aguanta en 'Supervivientes', sus encontronazos con compañeros humanos y no tan humanos (hasta el burro de la casa de Guadalix quiso darle un toquecito de atención, como si ya supiera que días después también abandonaría ese 'reality'), o por sus lágrimas desconsoladas en los platós... La reina del brilli brilli, los 'gloss' y los pelazos era la chica 'reality' por excelencia, eso sí, no dentro de nuestras fronteras, porque aquí ha durado más bien poco. Pero, ¡qué más da! Ella arrasa por donde pasa y ahora triunfa con su canal de Mtmad, una especie de 'reality' sin complicaciones: Ella muestra lo que le apetece de su día a día, puede salir tan divina como desee, y cortar todas esas escenas que le gusten menos. Perfecto, ¿no? Pues dicho y hecho. 'Algo pasa con Oriana' es un éxito, y con el nuevo vídeo, aún más... Y es que ahora puedes ser casi tan reina como ella, bueno, no nos vengamos arriba... ¡Princesa! Princesa de la fiesta, porque reina solo hay una.

La joven ha hecho un recopilatorio de los 5 mejor 'looks' para triunfar en la época del turrón y los polvorones, aunque para entrar en alguno de los vestidos que nos propone, más bien será la época en la que habrá que decirles que "no" a esos dulces...

Los hay para todos los gustos: Sofisticados, sexys, con brilli brilli, básicos... ¿Cuál es el tuyo? El primero que nos propone es, como bien dice ella, al más puro estilo Serena van der Woodsen, la reina del Upper East Side. Cortito, en gris y con detalle de cinturón, lo combinas con un bonito botín y listo, perfecto para comidas con amigos, de empresa, cenas, reuniones... ¡Para lo que quieras!

El segundo es algo más básico pero sexy, muy sexy, y es que es ajustadísimo. Un sencillo vestido negro, cortito y en manga corta con escotazo. Le metes unas bonitas sandalias de color y, ¡lista para triunfar! El tercero, probablemente, el más navideño. En color verde y lleno de brilli brilli, eso sí, de manga larga, algo complicado para aguantar en sitios cerrados y abarrotados, pero perfecto para algún que otro cóctel donde corra el aire. ¡Es de nuestros preferidos!

El cuarto también tiene ese aire brillante, pero esta vez con escotazo de infarto y en tonos dorados. Y el último, del mismo estilo y en manga larga, con uno te los 'must' de la temporada: ¡El metalizado! Bien ajustado, en gris metalizado y con cuello alto y manga larga, un vestidazo de infarto.

Si con estas ideas no te decides... Es porque no quieres, porque la Serena española nos ha dado unas ideas perfectas para convertirse en el centro de todas las miradas y que conseguirán que todos quieran copiar tu 'look'.