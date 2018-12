Gustavo González finalizaba 2017 entre lágrimas al anunciar su divorcio de la que había sido su mujer durante 30 años, y todo por un nuevo amor: el de María Lapiedra, con la que mantenía una relación extra matrimonial desde hacía años. Se cumple un año de aquel día tan especial para ambos en el que abrían su corazón públicamente y se enfrentaban a todos para llevar su amor pues la pareja ha confesado que no eran más felices en la clandestinidad porque "lo pasábamos muy mal". Ambos han confesado que ese momento supuso una liberación para los dos.

Telecinco

Todavía no se han casado, pero ya pueden presumir de haber disfrutado de un viajazo de los que dan envidia de la mala. Gustavo se marchó a Maldivas con María para pedirle matrimonio, y ya que se habían chupado 24 horas de avión, la pareja decidió quedarse unos días más para disfrutar de este paradisíaco lugar. De esa manera dejaron atrás los momentos más duros que han vivido en este año en el que ambos lo han pasado realmente mal enfrentándose a todos lo que no creían en su relación.

Gustavo ha confesado en 'Sálvame' que ha vivido momentos muy duros pero por todo lo que ha habido al rededor. "He tenido amigos que, sobre todo al principio, me preguntaban que qué hacía yendo con ella porque no entendían el amor de María". Por su parte, María ha confesado haberlo pasado muy mal: "cuando tú quieres a una persona y nadie te cree ya no sabes qué hacer para demostrarlo, así que ya pensé que el tiempo pondría las cosas en su lugar".

Ahora, la pareja vive un gran momento porque la pasión desenfrenada que vivían al principio ha dado paso a un amor más asentado. "Ahora no es tan necesario tener que besarnos cada día", aseguraba María Lapiedra, "yo tenía la sensación de que si no le besaba cada vez que le veía no querría verme más".

Estas vacaciones será la primera vez que pasarán juntos la navidad aunque sin los hijos de Gustavo: "me encantaría pasar todos los días con ellos pero tengo que entender y les voy a dar el tiempo que necesiten", aclaraba el paparazzi quien tiene muy claro cuál ha sido el precio más alto que ha pagado por estar con María: sus hijos. Siempre ha estado muy unido a ellos y los echa mucho de menos ahora que su relación está teniendo altibajos. Él está "impaciente por recuperarlos". Algo que también ha vivido María: "lo he pasado muy mal por mis niñas pero eso no tiene que ver con Gustavo", quien se siente responsable por todo lo que se ha vivido aunque es consciente de que "no es mi culpa él ha querido hacerlo, yo no le he obligado a hacer nada".

La pareja ha asegurado que buscarán tener su primer hijo después de que Gustavo formalice todo su proceso de divorcio para lo cual queda largo tiempo, momento en el que el paparazzi tendrá 53 años. Aunque ahora su único pensamiento es preparar la boda en la que habrá una mesa de colaboradores de 'Cazamariposas' y otra de 'Sálvame' aunque sin Laura Fá a quien la pareja acusa de haberse inventado cosas sobre su relación. No obstante, nos queda poco para conocer todos los detalles del enlace de esta relación que, contra todo pronóstico, sigue viento en popa.