La vida personal de Makoke es toda una montaña rusa. La ex de Kiko Matamoros ha sido protagonista durante su paso por 'GH VIP' por su relación de amistad con Isa Pantoja primero y, tras la marcha de esta, su acercamiento con Tony Spina. Su relación parece que dejó huella entre ambos que, una vez fuera del concurso, se han dejado ver muy acaramelados durante las galas en directo y debates sobre el concurso aunque ninguno de los dos ha mostrado que la relación fuera más allá... hasta ahora. Según ha revelado Kiko Hernández en 'Sálvame', ambos pasaron la noche en el mismo hotel de Madrid.

"La gala termina, y hay periodistas que siguen a los concursantes. Algunos se van al hotel, otros a tomar algo, y otros a su casa. Los periodistas les siguen y a una de las que siguen es a Makoke, que acude a un hotel cuando ella vive en Madrid y la productora no le pone hotel", comenzaba a contar Kiko Hernández con un tono muy misterioso. Tanto que el presentador Jorge Javier Vázquez no dudó en entrar al juego: "No me digas que...". ¡Sí! Makoke había pasado la noche junto a otro concursante de su edición de 'GH VIP' alojados en un mismo hotel cercano al plató. Todos pensaban lo mismo: ¡Tony Spina!

Y efectivamente, Kiko Hernández no ha dudado en poner las fotografías de un reportaje al que había tenido acceso en el que se podía ver a Makoke viendo como Tony entraba en el hotel con una ropa... y horas más tardes salía con una ropa diferente. "Si entran juntos a las 5 de la mañana y salen junto al día siguiente a las 2 de la tarde con otra ropa, ¡blanco y en botella!", decía Hernández tajante, aunque para otros no estaba tan claro. "¡Esto es un montaje!", aseguraba muy segura de sí misma Mila Ximénez al ver que Makoke no llevaba ninguna maleta donde tener otra ropa.

Ante las diferencias de parecer, Raquel Bollo no ha dudado en preguntar directamente a la afectada que no tardaba en contestar a través de un mensaje de texto en el que la asegura que duerme en la habitación de un ex concursante, sí, pero de Aurah. "Para no irse tarde y no irse sola Aurah le dice que se quede a dormir con ella", asegura Bollo. Makoke remite a Aurah para cualquier confirmación aunque no ha dudado en decirle a Bollo que es "libre y en el caso de ser cierto no me importaría decirlo".

Sea como fuera, Kiko Matamoros, presente en todo este desarrollo de los acontecimientos, no ha dudado en decir que está feliz de que su ex mujer esté feliz. "Si no es con Tony, que sea con otro pero que Makoke tenga una relación", aseguraba tajante.