La Miss España y doctora en medicina estética, Carla Barber, ha provocado la ira de Laura Escanes, ¿el motivo? publicar una fotografía de Jessica Goicoechea en su Instagram. Concretamente dos fotografías a modo de 'Antes / Ahora' señalando posibles retoques estéticos de la influencer con el ánimo de generar debate sobre el uso ético o no de esta técnica para obtener una imagen más destacada y estilizada. La doctora señalaba en su publicación que cada vez son más las jóvenes que acuden a su consulta queriéndose parecer a alguien en concreto bisturí mediante, y el nombre de Goicoechea se repite cada vez más entre las menores de 30 por lo que ha querido desmitificarla.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Un debate sencillo con una pregunta sencilla. Al menos esa era la intención inicial de Barber publicando en Instagram dos fotografías de Jessica Goicoechea en las que luce muy diferente la una de la otra: la luz, la pose, el gesto, ¿o algún retoque de cirugía estética? Eso era lo que quería saber la Miss España y se lo planteaba a sus seguidores. "¿Crees que se ha hecho alguna operación?", preguntaba. Pronto, sus seguidores comenzaron a contestar pero el debate no tardó en volverse cada vez más cruento con acusaciones directas entre los usuarios yéndose de las manos. E incluso tuvo la participación de algunas influencers que se sentían aludidas y negaban haber pasado por quirófano.

Pero si alguna reacción ha llamado la atención esta ha sido sin duda la de Laura Escanes, que lejos de darse por aludida se hacía una pregunta que no se había planteado antes: "Si fueras su doctora podría llegar a entender que publicaras esto, pero solo veo ganas de que la gente hable en tu foto. Nadie mejor que ella sabrá qué es lo que se ha hecho o dejado de hacer. Pero si no lo cuenta ella, ¿por qué lo cuentas tú? Creo que hay que respetar las decisiones de cada uno", le escribía visiblemente molesta.

Y la respuesta por parte de Barber no se ha hecho esperar: "Si fuera su doctora JAMÁS publicaría su foto. Se llama secreto profesional", le respondía airada la doctora. A lo que Laura contestaba en tono irónico: "Y como no lo eres, te da igual. Ok, queda claro 🤔🤦‍♀️". La mismo ironía que utilizaba la propia Goicoechea al ver el debate generado y aclarando el motivo de las diferencias entre las fotografías: "¿Labios? ¿Pómulos? ¿Ceja? ¿Nariz? ¿Tetas? Estáis comparando una niña de doce años con una mujer de 22... La manera de maquillarse, el Photoshop, diez años de diferencia entre una foto y otra...".