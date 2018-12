Romina Malaespina ha hablado alto y claro. La ex concursante de 'Supervivientes' que podría haber vivido un idilio con Logan cuando volvieron de Honduras ha confesado, a través de su perfil de Instagram, uno de los sucesos más escalofriantes de su infancia, cuando solo tenía diez años, y lo ha relatado todo en un post en el que miles de seguidores se han solidarizado con su experiencia. Los hechos ocurrieron en su Argentina natal y aunque no es la primera vez que lo cuenta, ella misma asegura que nunca le había dado la dimensión que le correspondía.

Con tan solo diez años, Romina Malaespina sufrió un intento de secuestro. "Me asusta imaginar que estuve a un milagro de no vivir algo similar cuando tenía 10 años y me secuestro un tipo de casi 40 años a la vuelta de mi casa mientras andaba en bicicleta dando la vuelta manzana", recordaba la joven tras compartir el hastag #MiráCómoNosPonemos, una campaña surgida en redes sociales por una denuncia pública hecha en Argentina.

"Hoy puedo contarlo porque me salvé gracias a una vecina que pasaba por la acera de enfrente viendo toda la situación y que comenzó a gritar desaforadamente [muy alto y sin control] para que ese hijo de puta no logre su objetivo", añadía la exconcursante recordando aquellos agónicos momentos en los que se vio forcejeando con un extraño. "Por varios meses apenas podía salir al colegio porque ME DABA PÁNICO ver hombres grandes por la calle. Fue lo mas horrible de mi vida", confesaba Malaspina.

Ante el relato, la propia modelo insta a todas las mujeres que hayan sido víctimas de unos hechos similares a denunciarlo y gritarlo públicamente, "no nos callemos más", asegura la joven en su post. Y es que, Malaspina ha recordado este episodio con motivo de la campaña 'Mirá cómo nos ponemos' en contra del acoso sexual ejercido por el actor Juan Darthés a su compañera Thelma Fardín cuando ella tenía 16 años. Ambos participaban en la telenovela 'Patito feo' y estaban de gira en Nicaragua cuando sucedieron los hechos, en 2009, y no ha sido hasta ahora cuando ha tenido el valor de denunciarlo.