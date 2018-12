Aunque hay gustos para todo, hay que reconocer que el cantante Luis Cepeda es un chico atractivo, y eso es algo que saben muchas chicas: sus fans le tienen en un pedestal por eso y por su voz, pero quienes realmente han probado las mieles del ex triunfito han sido sus ex, la periodista Graciela Álvarez o su compañera de 'OT' Aitana Ocaña. Y la lista puede seguir, porque además de haber sido relacionado recientemente con la influencer Celia Dail, parece que otra que habría pasado por sus brazos es una conocida colaboradora de televisión, ex gran hermana y ex superviviente. Sí, hablamos de Sofía Suescun.

Todos sabemos que en las fiestas, premios y actos varios se concentra la 'flor y nata' del famoseo, y a veces se hacen amigos algunos que ni por asomo imaginamos que pudieran, siquiera, tener relación, y es lo que podría haber pasado entre Cepeda y Sofía. Según confirmó Kike Calleja en 'Sálvame', el gallego es con quien realmente estaría saliendo la pamplonesa, y habría utilizado a Kiko Matamoros de tapadera para que no se sospechara nada (y quizá por eso ni se siguen mutuamente en Instagram). Algo que, sin embargo, no cuadra con la teoría de que la Suescun tiene su corazón ocupado con un futbolista...

Ninguno ha dicho ni 'esta boca es mía' por el momento, así que no se sabe si Cepeda ha estado jugando a dos bandas, porque la otra chica con la que sí parece tener algo más que una amistad o un tonteo, según publicaba El Español, es la influencer Celia Dail, una joven de 19 años estudiante que en sus ratos libres hace vídeos para YouTube. Y no le va nada mal, porque en Instagram ya tiene 180.000 seguidores.

Precisamente esa facilidad para ligar habría sido uno de los motivos por los que su relación con Aitana Ocaña no funcionó: ella quería saber en todo momento qué hacía y con quién estaba (porque sabía cómo se comportaba cuando había chicas cerca), y como él no estaba dispuesto a pasar por el aro ni ella a aguantar más pitorreos, la relación se dio por acabada el pasado mes de octubre tras sólo unos meses de noviazgo, cuando él dejó a la novia que tenía antes de entrar en OT y ella también cortó con su ahora ex, Vicente.

Por lo que se ve, y aunque los fans de ambos están deseando que haya una reconciliación, no se divisa en el horizonte, y más de uno y de una ya ha puesto el grito en el cielo con la noticia de noviazgo entre Sofía y Cepeda...