Todos tenemos un pasado y unas fotografías de nuestra infancia que nos gustaría borrar, aunque no es el caso de esta preciosa niña de bonitos ojos claros. Con esas coletas tan ochenteras parece que no ha roto un plato en su vida y, sin embargo, ha roto platos, cristales... y lo que la echen porque se atreve con todos los desafíos que le proponen en el programa de televisión donde colabora. Nuestra 'celebrity' en cuestión es una mujer de armas tomar. No se corta un pelo, de hecho, lo tiene bastante largo, en plan princesa Yasmine, y tiene un morro que se lo pisa. Precisamente fue su desparpajo y que no se corta ni un pelo lo que la llevó a ser una de las reporteras estrella de 'Sé lo que hicisteis...' de La Sexta a finales de 2000. Se atrevía con políticos, actores, deportistas, cantantes... o cualquier personaje famoso que se le pusiera a tiro. Y con semejante bellezón, pocos se resistían.

En pleno auge televisivo cambió de cadena y se marchó a Tele 5, como presentadora estrella, y no le fue todo lo bien que deseaba. Se atrevió a dar el cante en 'Operación triunfo' e incluso a sorprendernos con sus dotes de bailarina en '¡Más que baile!'. Finalmente en 2013 volvía a la cadena que le había dado la fama y a partir de ahí su carrera resurgió como el 'Ave Fénix', presentando distintos programas como 'Ninja Warriors', cuya segunda edición no puedo hacer por estar embarazada.

Axel Rose, cantante de Guns N’ Roses. Agencias

¿Ya sabes de qué famosa estamos hablando? Toma nota que ahora llegan las pistas definitivas. Es madrileña y una apasionada del heavy. Suspira por Axel Rose. De hecho durante una década mantuvo una relación estable con el vocalista del grupo de heavy metal alternativo, Hamlet. Hasta que se atravesó en su vida un importante deportista, que además también da el cante pero por Camarón. Lo suyo fue un flechazo que comenzó en 2012 y ha día de hoy siguen juntos y han formado una bonita familia.

Las 3 pistas definitivas

Por si todavía te queda alguna duda, con estas pistas seguro que descubres quién es.

Su pareja es un futbolista de élite. Le gustan las hormigas. Es mami de familia numerosa.

Y nuestra famosa es... ¡Pilar Rubio!

Los ojos de la colaboradora de ‘El Hormiguero’ son inconfundibles. Su boda con el futbolista Sergio Ramos, con el que tiene tres hijos (Sergio Jr., Marco y Alejandro), tendrá lugar la primavera de 2019.