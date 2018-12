No hay más que ver a Isa Pantoja y a Omar Montes en las galas de 'GH VIP 6' para darse cuenta de que están de lo más 'enchochados': que si carantoña por aquí, besito por allá, risitas por el otro lado... la pareja ha sabido sobreponerse a la adversidad, e incluso ella le ha perdonado que él se liara con Techi en la Casa, pero las cosas en la intimidad siempre son diferentes a como las vemos los demás desde fuera: las broncas con sus reconciliaciones o la rutina son cosas propias de las parejas que no siempre sientan bien a la salud de la relación, y estos días previos a las fiestas, aunque les hemos visto muy bien (incluso él ha compartido en su canal de MTMad los buenos momentos que vive día a día con Chabelita), podrían estar siendo algo tensos...

Las festividades de Navidad se acercan, y con ellas las reuniones familiares. Sería un buen momento, por ejemplo, para que Isa presentara a su novio oficialmente en Cantora y él se esforzara en caerle bien a Isabel Pantoja 'madre' (porque recordemos que ella misma dijo que no le gustaba Omar para su hija)... pero la realidad viene a ser bien distinta.

Fue el propio Omar el que hace unos días, tras una actuación en el bingo Las Vegas, charló con la prensa, y confirmó, bastante serio, que de reuniones nada: "No lo sé, no lo hemos hablado... me gustaría, claro, pero no te puedo decir. Yo siempre las paso con mi familia en Madrid", adelantó.

Quizá Isa no quiere tensar más el hilo con su madre y tener, literalmente, la fiesta en paz, ya que parece que, tras salir de GH VIP, han recuperado el buen rollo, y no vemos a Omar pasando las navidades fuera de su casa con lo familiar que es, teniendo a su hijo y estando su bisabuela delicada de salud, aunque quién sabe si les veremos organizando una escapadita...

Estas declaraciones, de lo más serio, como hemos apuntado, tenían lugar tras la actuación y después de que Belén Esteban, allí presente, tuviera una acalorada conversación con los dos tortolitos por separado. ¿Tendría algo que ver?