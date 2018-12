Ayer Kiko Hernández daba, en 'Sálvame', uno de los más grandes bombazos de 'GH VIP 6' (de momento): ¡Tony Spina y Makoke habían pasado la noche juntos en un hotel tras salir de la casa de Guadalix! "La gala termina, y hay periodistas que siguen a los concursantes. Algunos se van al hotel, otros a tomar algo, y otros a su casa. Los periodistas les siguen y a una de las que siguen es a Makoke, que acude a un hotel cuando ella vive en Madrid y la productora no le pone hotel", comenzaba a contar Kiko Hernández con un tono muy misterioso. ¡Sí! Makoke había pasado la noche junto a su compañero alojados en un mismo hotel cercano al plató! Y efectivamente, Kiko Hernández no dudaba en poner las fotografías de un reportaje al que había tenido acceso en el que se podía ver a Makoke y a Tony entrando en el hotel con una ropa... y horas más tardes salir con una ropa diferente. "Si entran juntos a las 5 de la mañana y salen junto al día siguiente a las 2 de la tarde con otra ropa, ¡blanco y en botella!", decía Hernández tajante, aunque para otros no estaba tan claro. "¡Esto es un montaje!", aseguraba muy segura de sí misma Mila Ximénez al ver que Makoke no llevaba ninguna maleta donde tener otra ropa.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Ahora ha sido el propio Tony Spina el que ha querido explicar lo sucedido. El italiano se ha sentado en 'El programa de Ana Rosa' para confesar si ha habido, o no, un encuentro con Makoke. "En este hotel están todos los participantes de Gran Hermano, salimos todos de fiesta pero se fueron antes y Makoke y yo nos quedamos un rato más", empezaba contando. Es por eso que ambos se recogieron juntos.

Pero, ¿qué pasó dentro del hotel? Él asegura que entre ellos, nada. "Ella se fue a dormir a la habitación de Aurah", explicaba, algo que muchos de los colaboradores de Telecinco no han entendido, y es que Makoke tiene casa en Madrid, ¿por qué no se fue allí? Según la versión de Tony, se hizo tarde y no quería irse sola, así que fue al hotel junto a Tony y se quedó a dormir en la habitación de Aurah. Ha querido aclarar que, desde luego, no tendría problema en contar si hubiera sucedido algo entre ellos, porque "yo estoy soltero, ella está soltera, no pasaría nada", pero "no voy a decir algo que no pasó, no me lo voy a inventar".

Las opiniones entre colaboradores de la cadena y redes sociales están divididas, hay quienes creen que no es nada más que un montaje mientras otros creen que entre ellos hay más que una amistad pero todavía no se atreven a hacerlo público.