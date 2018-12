Por segundo año consecutivo, Tamara Falcó ha sido la madrina de las nuevas propuestas de la línea de electrodomésticos de la marca LG. La hija de Isabel Preysler reconoce que no se le dan mal las labores del hogar y que, aunque en casa de su madre, donde vive, haya servicio, le encanta meterse en la cocina. Además, ahora está más pendiente de su alimentación debido a sus problemas con el tiroides.

Te gusta meterte en la cocina en la casa de Puerta de Hierro de tu madre...

No se me dan mal las labores de la casa: hago la colada, plancho más o menos bien, me meto en la cocina… Ordenar mis alimentos ecológicos me produce una sensación de relax.

¿Pero no eres vegana?

Intento tomar bastantes productos biológicos. Pero no soy vegana. Y mi madre tampoco, uno de sus platos favoritos son las gambas rebozadas.

Estás recuperando la línea, has perdido unos kilos.

Es que he vuelto a hacer deporte. Tengo el mismo entrenador personal que mi madre. Calentamos un kilómetro y me pone ejercicios.

¿Te molestaron los comentarios que se hicieron hace unos meses sobre tu sobrepeso?

Pues sí. Hay cosas que duelen. Algunos eran indecentes.

¿Estás contenta con la maternidad de tu hermana Ana?

Sí, claro. Ya sabemos el sexo del bebé, pero no me dejan decirlo. Es mi hermanita pequeña y todavía me cuesta creer que esté embarazada. Y creo que voy a ser la madrina del bebé. No me han dicho nada, pero espero que sí.



¿Serías madre soltera?

Creo que no. Me aterra la idea, es demasiada responsabilidad.



¿Ves casados a tu madre y a Mario Vargas Llosa?

Con las bodas de mis hermanos, Ana y Enrique, se ha picado un poco, y me parece que se está tomando más en serio la idea de casarse con Mario. Ella dice todo el tiempo: “¡Ay, mi novio!” Está enamoradísima. ¡Pero si Mario hasta ha conseguido que vaya con él a campos de fútbol! Pero no entiende mucho.

¿Cómo vas a pasar las navidades?

Con mi madre y mis hermanos en Madrid.



¿Qué opinas de la demanda de paternidad de Javier Santos contra tu ‘tío Julio’ Iglesias?

No tengo nada que ver con eso y no soy quién para juzgar. Es un tema de ‘tío Julio’ y me imagino que lo estará gestionando como mejor sabe. Hombre, es un poco confuso para mis hermanos, es raro que alguien se meta en la basura de Julio José o que le quite una botella de agua para tomar su ADN...

¿Has hablado con tus hermanos sobre este asunto?

Sí. Y si ese chico es su hermano, no tendrá ningún problema con ellos.

Se está hablando de una supuesta relación de Julio con Makoke en el pasado.

No sé nada de eso, pero no sé con cuántas mujeres ha estado ‘tío Julio’.

No tienes pareja sentimental. ¿El amor es algo secundario en tu vida?

No. Y no es que cause miedo a los hombres, sigo esperando que aparezca alguien especial. Pero, de momento, la vida me funciona sin novio. Hace siete años que no salgo con un chico. Nunca me he enamorado…

Sigues diseñando…

Y mis diseños se están vendiendo muy bien. Mi madre y mis amigas me han comprado mucha ropa.

“Una historia bonita”

Pues sí, parece que en la larga lista de amores de ‘Tito Julio’ habría que incluir a Makoke, tal y como ha confirmado la ex de Kiko Matamoros: “Mi historia con Julio Iglesias fue muy bonita, pero duró menos de un año... Yo era muy joven y no me sentía orgullosa de aquello porque él me sacaba 26 años... Me duele que se haya hecho pública esta historia.”