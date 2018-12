Todos tenemos fotos de nuestra infancia que nos encantaría hacer que desaparecieran de la faz de la Tierra, aunque no creemos que sea el caso de esta preciosa niña rubia de ojos claros. ¿Quién le iba a decir a ella que, con lo angelical que era de pequeña, acabaría repartiendo leches a diestro y siniestro? Con los años se convirtió en una mujer de armas tomar, y la verdad es que ya apuntaba maneras: nació en el seno de una familia de actores, así que desde pequeñita ya estaba encaminada a ser actriz. Sus padres se llaman Jon Voight y Marcheline Bertrand. Quizá no te suenen, y es que profesionalmente siempre ha ocultado el apellido de su padre.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Tiene, además, un hermano, James, con el que protagonizó en el año 2000 una fuerte polémica cuando él confesó, después de que ella ganara su primer Oscar, estar "enamorado" de su hermana. La frase se sacó de contexto y se empezó a hablar de incesto, y no ayudó que ambos se dieran un beso en los labios aquella misma noche. "Fue un momento asombroso, pero totalmente malinterpretado", comentó ella más tarde en una entrevista.

Su infancia no fue del todo fácil, y tuvo una adolescencia complicada entre problemas de alimentación y drogas. Incluso siempre confesó tener gustos de lo más bizarros: durante su matrimonio con Billy Bob Thornton (ella tenía 24 años y él 19 más que ella cuando pasaron por el altar en Las Vegas), después de separarse de Jonny Lee Meyer (con el que se casó a los 21), llamó mucho la atención, por ejemplo, su primer regalo de aniversario: el espacio en el que serían enterrados en un cementerio de Louisiana (EEUU). Técnicamente es de lo más romántico si nos ceñimos a lo que realmente significó la época del Romanticismo... pero no deja de dar mal rollito. O cuando hicieron un juramento de sangre que el propio Billy contó en una charla universitaria: "Llegó un día a casa con dos de esos kits que sirven para hacer collares con la foto de tu abuelita, o algo por el estilo. Estuvimos separados mucho porque ella estaba fuera grabando y ella pensó que sería interesante y romántico que nos cortásemos con una cuchilla de afeitar un poco los dedos, untáramos la sangre en los medallones y no los pusiésemos". A pesar de todo eso, se acabaron divorciando cuando ella adoptó a su primer hijo y decidió no ponerle el apellido de su marido...

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Con los años se relajó en sus gustos 'raritos', pero consiguió llevarse a su casa a otro actor que había mantenido una larga relación con otra de las actrices más queridas de Hollywood: Jennifer Aniston. Durante mucho tiempo nuestra protagonista fue la "robanovios" oficial, pero dos no se separan si al menos uno no quiere...

Además, ha ejercido una impresionante labor humanitaria de la mano de UNICEF, e incluso ha sido premiada por ello, y es embajadora oficial. De hecho, 3 de sus 6 hijos son adoptados, y no adoptó más porque su ya ex marido no quiso. Por cierto: se divorció hace dos años montando un pifostio monumental porque había más de 500.000.000 de dólares en juego, pero recientemente ambos firmaron un pacto de mutuo acuerdo, dando por finalizada su guerra. ¡Seguro que ya sabes de quién hablamos!

Tres pistas definitivas

· Ha sido Lara Croft

· Su ex marido es rubio

· Tiene seis hijos

Nuestra famosa es... ¡Angelina Jolie!

Agencias

Esos ojos claros y esos labios son inconfundibles. ¡Seguro que desde el principio ya sabía quién era!