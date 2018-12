Con cara de circunstancias. Así es como salieron de los juzgados de Majadahonda, en Madrid, Raquel Mosquera y su exsocia, Ángela Beck. La finalista de la última edición de supervivientes acudía con semblante serio a su cita judicial donde tenía que verse la cara con su exsocia y demandante. Esta ha ampliado la demanda de 23.000 euros que le reclama a Mosquera, quien dice que la dejó tirada tras invertir juntas en un local para un negocio de estética: “Nos metimos en la reforma con la condición de que ella asumiría el cincuenta por ciento, pero nunca me lo pagó... Ella se quedó con el local y yo me fui. Lo que estoy pidiendo es que me devuelva la inversión".

Beck confesó salir contenta de la vista y asintió cuando se le preguntó si habría un nuevo encuentro entre ambas en los juzgados. Mosquera, por su parte, optó por un prudente silencio... Veremos en qué queda todo esto y a quién da la razón la Justicia.