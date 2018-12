Belén Esteban es una mujer tan sentimental que es imposible que sus compis de trabajo no acaben siendo piezas fundamentales en su vida. Tanto es así que a tres de ellos los ha elegido para ser testigos de su boda: María Patiño, Gema López y Antonio Rossi firmarán en uno de los días más importantes para la de Paracuellos. ¿Qué pensarán de esta decisión el resto de ‘amiguis’ de plató de la Esteban? ¿Cómo les sentará esta información a Kiko Hernández y a Mila Ximénez?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

GtresOnline

Devoción por María Patiño

Gema, María y Antonio conocen a Belén desde hace muchísimo tiempo, pero en este 2018 se han convertido en su paño de lágrimas mientras ella lidiaba con sus conflictos judiciales contra Toño Sanchís. Los tres creyeron su versión desde el primer momento y se han partido la cara en plató para defenderla.

Telecinco

Belén no olvida y ahora ha querido agradecérselo contando con ellos el día de su enlace, un acontecimiento que anda preparando con toda la ilusión del mundo. Con Antonio y Gema se lleva a las mil maravillas, pero por María Patiño siente auténtica devoción.

La rubia proclamó su especial cariño por María en redes con este mensaje con el que la felicitó por su 47 cumpleaños: “Quiero que sepas que para mí eres leal y siempre me dices lo que piensas, aunque no me guste. Eso es ser una amiga de verdad. Gracias por poder confiar en ti y nunca defraudarme.”



Agencias

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Con todo bien atado

Además de tener a los testigos elegidos, Belén también sabe cómo vestirá en su gran día. “Faltan algunos detalles, pero ya está todo”, confesó emocionada en la fiesta de Navidad de Sálvame. ¡Menos mal! La Esteban no sufrirá el infierno que soportó en su boda con Fran, cuando nadie quería diseñarle el vestido. Belén se casará con Miguel el próximo 22 de junio en la preciosa finca La Vega del Henares, a 40 kilómetros de Madrid.

El padrino de Belén Esteban

Ana Ruiz

Pese a tener dos hermanos mayores, Rául Prieto, director de ‘Sálvame’, será quien la lleve al altar el día de su boda. “Me ha ayudado muchísimo. Es como de mi familia”, explica Belén.

Una boda de ensueño

Finca La Vega del Henares

Belén ya ha estado casada, pero para ella es como si diera el paso por primera vez. La rubia y su novio, Miguel Marcos, han elegido la finca La Vega del Henares (Alcalá de Henares), que cuenta con tres espacios: El casón de la Vega, La Quinta del Henares y El jardín de la Vega. El lugar del evento está rodeado de zonas verdes.