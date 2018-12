"Polifacética, creativa, inquieta. Modelo, blogger, escritora freelance, azafata de vuelo, PA y ahora mujer de negocios. Esta soy yo, una mujer actual, producto de la mixtura cultural del caribe y Europa, pero sobre todo dueña de sí misma", así se define Awanda Pérez, la nueva novia de Álvaro Muñoz Escassi, según ha confirmado Kike Calleja. Una descripción bastante completa que nos permite conocer bastante bien a la que es la nueva ilusión del jinete. Al parecer, llevan varios meses saliendo, y es que a juzgar por el perfil social de Instagram de ella, donde no ha parado de compartir imágenes junto a Álvaro y dedicatorias bonitas a su nuevo amor, la cosa va en serio. Eso sí, él de momento no ha compartido nada de Awanda en sus redes sociales y está manteniéndose bastante discreto, quizá porque con la trayectoria que tiene en el amor, prefiere no hacerlo público demasiado pronto...

La pareja no esconde su amor. Son constantes las frases de cariño que ambos se dedican a través de la red... "Intenta entender el anhelo, es como decir, te quiero. Ambos son distintas, y sin embargo van unidas @alvarome14", ponía Awanda en su Instagram junto a una foto con el jinete. Y no hay publicación de la modelo que no cuente con algún comentario de Álvaro... ¡Se le cae la baba con su chica! Hace unas semanas, Awanda compartía una imagen en la que aparecían paseando por la calle dados de la mano, y él no dudó en lanzarle un mensaje de amor: "Qué negrita más bonita", junto a un icono con ojos en forma de corazón.

Pero la gran declaración de Escassi fue este mensaje que puso en el Instagram de su chica: "La verdad que soy yo quien muere por ella". Y es que pese al brillo de sus ojos, hay quien no se cree esta relación, sobre todo por parte de él, y los comentarios de los 'haters' no se han hecho esperar. Algunos lo tachan de "montaje", y consideran que Awanda debería cuidarse porque Álvaro la va a hacer sufrir, y mucho. Ella no ha dudado en sacar las uñas por su chico cuando le dicen que "no tienes el perfil de Carmen Matutes, de Vicki Martin Berrocal, de Sonia Ferrer, De Lara dibildos, de Raquel Bernal.... todas ellas con un estatus económico y social que tú no tienes. Vuelve a la tierra!!". "Digamos que, elijo soñar. No me gusta esconderme de mí. Acepto lo que soy, una loca felíz y soñadora. No se si en la tierra hay sitio para mi. Qué culpa tendré yo de ser así! El día que ya no me quiera, lloraré si toca, se lo contaré a mi mama y ella me consolará", ha comentado ella.

Y es que tiene claro que "en mi mundo, no existe el precio de los sentimientos. El dinero es un invento humano y nunca será una emoción real. Pobre de aquel que se aferre a eso. Para mi, la clase social nunca será motivo de complejos. Yo soy lo que soy. Y digo, que ahora mismo me gusta mucho él, al igual que lo diría de cualquier persona que me gustase".



Y para posibles especulaciones, ha dejado otra declaración con 'pullita' incluida: "El amor no entiende de raza, colores, edad, dinero. Una sesión e ilusión, que va en aumento. Hace desear y compartir, en mi caso, lo mejor de mí".