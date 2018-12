Si hace unos días saltaba la noticia de que Mónica Hoyos estaba 'tocada y hundida' y no volvería a pisar un plató de televisión, hoy ha callado a todos sentándose en 'Sábado Deluxe'. La ex concursante de 'GH VIP' se ha sentido "amordazada" y asegura que se ha tenido que callar muchas cosas dentro de la casa, y está cansada de ser la bruja mala del cuento. "Miriam me insultaba cada día y me he tenido que callar", asegura Mónica. Pero lo que más le ha dolido ha sido el trato de Carlos Lozano hacia ella en su paso por el concurso, y es que cree que Carlos lo tenía todo pactado con Miriam; defender a Miriam a capa y espada y atacarla a ella. Mónica no entiende el cambio de actitud de su ex, porque según su versión, siempre habían mantenido una relación cordial...

"Muchas veces he tenido que actuar como la madre de Carlos", confiesa Mónica Hoyos. "He tenido que tirar de él en muchas ocasiones", y asegura, además, que le preocupa todo esto por la persona que tienen en común. Ha querido aclarar algunas polémicas que la han rodeado en este tiempo, una de ellas fue la de aquellos 3 días en los que Carlos estuvo "desaparecido", en los que se dijo que era Mónica la que había difundido tal información. Ella ha querido dejar claro que ella nunca ha dicho eso, que fue "otra".

Lo que todavía parece no entender es por qué el público se ha posicionado con Miriam, algo que Jorge Javier ha tratado de explicarle, insinuando que ha sido la propia Mónica la que la ha convertido en finalista: "En este culebrón tú has sido insoportable, has demostrado clasismo al tratarla, y eso la gente no lo ha tolerado". Y ella le ha dado toda la razón; "La he hecho ganadora, me tendrá que dar el 20% del premio".

Pero el BOMBAZO de la noche ha llegado cuando se ha insinuado si Miriam Saavedra ha querido más que una amistad con Mónica, y no nos referimos a más broncas, si no a todo lo contrario... "Miriam quería estar conmigo en la cama, pero no se con qué intención", confiesa Mónica. Y los colaboradores del Deluxe aseguran que la ex concursante ha ido por ahí contando que se ha sentido deseada por su compañera y ¿enemiga?