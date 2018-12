María Jesús Ruiz ha vuelto a sentarse en el plató de 'Sábado Deluxe', pero esta vez como invitada y no como colaboradora. La ex Miss está en el punto de mira desde que saliera a la luz la noticia de que había vuelto a verse con su ex, José María Gil Silgado, y son muchas las explicaciones que tiene que dar. ¿Por qué han pasado un fin de semana juntos? ¿Han sido más que amigos durante este tiempo? María Jesús se ha sometido a un polígrafo para contar toda su verdad, aunque lo cierto es que no ha hecho más que mentir... Una entrevista que, desde luego, no va a dejar indiferente a nadie y por la que parece que ya hay miedo, y es que ella misma ha contado que Gil Silgado la ha llamado esta mañana y le ha advertido que si habla de él, recibirá otra demanda. Ha empezado confesando que su madre le ha pedido que se retire de televisión, no que deje de trabajar, pero sí que intente estar menos expuesta.

La modelo no ha podido evitar las lágrimas al hablar de este tema, y es que al parecer sus hermanos se avergüenzan de ella. Ha confesado que le han dicho que "a ver con quién pasas la Navidad, porque en nuestra mesa no te sientas", algo que le ha dolido muchísimo, aunque espera que solo se trate del enfado del momento y se le pase.

Lo que no ha dudado en confesar es que Gil la cuidó durante diez días tras su liposucción. Como ella misma confiesa, él ha sido el gran amor de su vida. Y, ¿qué hay de Julio Ruz? Pues menudo bombazo... Resulta que ha confesado que nunca ha llegado a estar enamorada hasta las trancas de él: "Teníamos un proyecto bonito", pero amarle, lo que es amarle locamente... No.

Ha confesado que junto a Gil Silgado ha mantenido varios encuentros estos últimos días, pero asegura que no ha sido más que una forma de acercarse a él y aprovecharse porque cree que él está obsesionado con ella. "Cuando estoy con él, estoy muy bien, porque él por las buenas es muy bueno, la cosa se tuerce cuando no hago lo que quiere", asegura. Pero hay algo más, María Jesús tiene miedo. Al parecer, la miss teme que Gil Silgado pueda mostrar algo sobre ella que pudiera hundirla para siempre.

"Él no va a cambiar, no puedo estar con él... Quiere a una mujer que se quede en casa haciendo magdalenas", asegura.