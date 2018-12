Mónica Hoyos se sentaba anoche en 'Sábado Deluxe' después de unos días en los que parecía estar 'tocada y hundida' hasta hacernos creer que no volvería a pisar un plató de televisión. La ex concursante de 'GH VIP 6' confesaba haberse sentido humillada por su ex, Carlos Lozano y no dudaba en poner los puntos sobre las 'íes'. Y es que su paso por el concurso se ha visto muy afectado por su relación con el padre de su hija y la nueva novia de éste, Miriam Saavedra, algo que podría haber vuelto, incluso, al público en su contra. Así se lo confesaba Jorge Javier Vázquez: "No te destrozó el concurso Carlos, fuiste hiper torpe desde el primer momento, no supiste jugar, Miriam es una persona intensa, que juega, participa… tiene puntos complicados de convivir. Pero tú tienes en la casa una actitud de soberbia… Parecía que tú eras la señora peruana y ella la criadita y la gente se puso al lado de la débil. Te sacaba la parte de ti de la soberbia y el desprecio… Y eso fue lo que te pasó factura, si tú cuando entra Miriam, y como estrategia no te enfrentas a ella, Miriam sale la segunda semana del concurso".

Sin embargo las cosas no fueron así, y Mónica ha tenido que abandonar la casa mucho y antes y con la mayor parte del público en contra, así lo demuestran los abucheos que recibe cada vez que abre la boca. Ella misma se preguntaba: "¿No tengo ningún fan, nadie que me aplauda?", pues sí que los tiene, como todos. Y tiene una seguidora, en concreto, de lo más especial: Su abuela.

Es por eso que el programa de Telecinco quiso sorprenderla con un tierno vídeo en el que su abuela, Carmen, le mandaba un mensaje: "Era mi primera nieta, su madre jovencita se fue a trabajar a España, yo me quedé con ella, la cuidaba mucho, ya demasiado… me decían Carmen no puedes ser así con tu nieta… es como si hubiera salido de mí, ha heredado de mí la fuerza y empuje que tiene, no tener rencor, ayudar, es guerrera. Sé que ha estado en ese sitio maravilloso, pero digo la convivencia de las personas que a veces te quieren maltratar la vida es así… Si alguien se porta mal contigo, perdona, te has criado con valores, renace tu vida, no te dejes vencer, cuídate tú y tu niña. Arréglate eres linda y bonita. Escoge al compañero de tu vida, eres lo mejor de lo mejor. No hay persona que se iguale a ti. Un beso para la familia, ya sabes que quiero a mi país y el Perú también te quiere a ti".

Unas palabras que deshacían a Mónica en lágrimas: "Qué voy a decir… Me acuerdo de canciones antiguas, la tristeza que mi abuela tenía con su historia y su vida. Yo era pequeña, posiblemente mi fuerza salga de ella, era el único referente que yo tenía… Mi abuela me dice que he hecho bastante, que no todo depende de mí, que no todo lo puedo controlar y que no me esfuerce, que viva". Y a ese consejo se unía la propia Belén Esteban: "Te doy la enhorabuena, porque me ha gustado lo que te ha dicho tu abuela. Vive tu vida, sé feliz, arréglate y échate a la calle, es el mejor consuelo que hay".