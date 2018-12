Kiko Matamoros ha recuperado la sonrisa. La guerra abierta que ha mantenido con Makoke desde que anunciaran su separación, parece estar llegando a su fin... Pero eso no era lo único que traía de cabeza al colaborador de 'Sálvame'. Además de estropear una relación con la que fue su amor durante 20 años, algo que parece que ya está arreglado, se enfrentaba al miedo de que su hija, Anita (la única hija común entre Makoke y Kiko), tomara posiciones en el asunto y se alejara de él, y es que tal y como él confesó, Anita no respondía a sus mensajes. Sin embargo, parece que no fue más que un enfado pasajero, y es que Anita y su padre salieron ayer a comer de lo más contentos y unidos, como si nada hubiera pasado. "No había nada que solucionar", confesaba Anita cuando le preguntaban si ya estaba todo arreglado con su padre, así que ambos aseguraban que "todo está bien".

Anoche, Kiko, quiso contar cómo se encontraba tras su 'reconciliación', así que entró en directo desde 'Oh my club' en 'Sábado Deluxe' para contar todos los detalles de su encuentro.

"Para mí ha sido una alegría enorme poder sentarme a comer con mi hija, poder escuchar su parecer, su punto de vista a cerca de lo sucedido y bueno la verdad es que fue más mi miedo el que me pudo y me sumió en dudas que otra cosa, estoy contento", confesaba. Pero la comida no ha sido un encuentro sin más, había cosas que hablar, y parece que Anita le ha leído la cartilla... "En parte me ha leído la cartilla, pero no solo a mí… Ella tiene su parecer a cerca de la intervención en este tema de los dos. Me ha parecido una posición objetiva y madura", contaba el colaborador.

Eso sí, él también le ha dejado clara su postura, y es que a veces las cosas no son tan fáciles como pueden verse desde fuera... "En algunas cosas tenía relación, pero le he hecho ver que a veces es complicado gestionar bien las cosas sin excederse", ha comentado. Lo que sí les ha pedido la joven, es que paren de una vez. Algo que, según Kiko, ya les había pedido antes: "A lo mejor la he hecho caso antes", confiesa él. ¿Será, por eso, que Kiko apareció tras su bronca con Makoke, algo arrepentido y con los ánimos mucho más calmados? ¡Menudo poder el de Anita!