"Me espanto de pocas cosas, pero he leído la entrevista de Techi y me daba apuro", comenzaba contando Jorge Javier al inicio del 'Sábado Deluxe' de anoche. "De verdad… Me ha dado apuro. He dicho madre mía qué valor…". ¿El motivo? Techi Cabrera ha concedido una entrevista a 'Primera Línea', revista que conduce Torito con un tono de lo más ardiente, y al parecer no ha tenido tapujos a la hora de hablar de sexo... "Cuenta que le gusta el anal, pero que su culo no se lo da a cualquiera, es como una manera de coronar, y que aquel que le haya hecho el coito anal, se puede sentir privilegiado", comenta el presentador de Telecinco. Y así es, ella misma se sentaba al hablar del tema y nos dejaba, a todos, boquiabiertos.

"Me encanta hablar de sexo, se me cambia hasta la cara. Soy de hacerlo en sitios raros… soy muy de hacerlo encima del capó en plena M40 mientras los coches pasaban…”, así, sin pelos en la lengua y sin vergüenza alguna. Y eso no es todo, asegura que se la ha visto a sus compañeros de 'reality': “Un día se la vi a Suso es el que más grande la tenía”, y es que en “lo primero en lo que me fijo es en su juguete”. ¡Toma ya! Y otra cosa no, pero experiencia, en esto, tiene y mucha.

¿Su experiencia favorita? ¡Con Kiko Rivera! “A Kiko le pongo un diez. Me ponía a veinte uñas”, confiesa. "Los hombres me gustan guarros en la cama, cañeros, que sean cerdos y Kiko lo era… Para mí el sexo no es un tema tabú, debería ser así para todo el mundo. Kiko Rivera para mí era muy… Un tío que le gusta seguirme el rollo".

Será por sitios... "Me gusta la carretera, los aviones, lo he hecho en el avión, en un arcón… En Cantora… y en muchos más sitios", cuenta. Y es que se considera una "dama, pero una perra en la cama". Se considera una experta en "bajar"... Pero asegura que "hay muchos chicos que no saben hacerlo, se creen que todo es mover la lengua".

La de Techi será la última portada de la revista después de 34 años, pero no era la primera propuesta... Según Rafa Mora, Omar e Isa iban a ser los que la protagonizaran, sin embargo, a última hora se cambio de opinión.