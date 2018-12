Ataques, golpes bajos, gritos... El plató de 'Viva la vida' se ha convertido en un gallinero cuando se han juntado Sofía Suescun y Aurah Ruiz. La ganadora de 'Gran hermano 16' ha dejado claro en más de una ocasión que Aurah no es la chica que le gustaría para su amigo Suso, pero por si cabía alguna duda, hoy lo ha rematado. Tiene clarísimo que aquí el único enamorado es Suso y que va a acabar sufriendo por culpa de Aurah, quien, según ella, ya le dejó antes cuando apareció un chico más famoso en su vida. Sofía no ha tardado en lanzarle varias pullitas: "Eres una celosa, una insegura, quiero lo mejor para Suso y eso no eres tú". Unos comentarios que los colaboradores de Telecinco creen que no le van a sentar nada bien al concursante cuando salga de Guadalix, ya hemos visto lo mal que se toma Suso que sus amigos ataquen a su chica...

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Aurah cree que Sofía, en el fondo, quiere ser como ella... "Opinas de mi vida sin conocerme de nada", ha atacado. "No eres su amiga si no respetas que tenga su chica fuera y que esté enamorado".

"Es una relación tóxica que no va más allá del momento, no le aportas nada positivo", ha seguido atacando Sofía. "No eres la adecuada para Suso", ha proseguido. Algo que Aurah cree que Sofía dice por puros celos, "la adecuada para Suso es ella", dice entre risas... No han faltado los gritos cual pelea de colegio a lo "tú más, no tú más". Pero lejos de arreglar las cosas, las chicas 'reality' han seguido atacando.

"Tú solo eres la ex de un futbolista, te moleste o no", ha lanzado Sofía. "Documéntate, para ser periodista tienes que hacerlo", ha respondido Aurah, y Sofía entonces se ha venido muy arriba: "Yo no soy periodista, gano realities y colaboro en programas porque voy triunfando por la vida". ¡Olé, que baje Modesto que ya sube Sofía Suescun!

Para calmar los ánimos, el programa ha invitado a Sofía a plantarse en medio del plató y presentar su primer single, 'Muévelo', y el resultado... Un playback bastante poco trabajado y una Aurah Ruiz riéndose a carcajadas desde el sofá.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Eso sí, Sofía no se ha quedado callada y ha atacado a Aurah recordándole las muchas visitas que tiene ya su vídeo, pero el zasca de la novia de Suso ha resonado en todas las cadenas... "La gente ve el videoclip para reírse de ti". Upss, Sofía, quizá hayas perdido la batalla.