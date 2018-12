Hay quien dice que un novio no, pero un ex sí es para toda la vida. Pues eso es lo que está viviendo la ex tronista de MYHYV Samira Jalil, que tan pronto estaba feliz con su churri, Rubén... hasta que ha dejado de estarlo ¡y han cortado! La argentina ha aprovechado su último vídeo para su canal de MTMad, 'Al puro Samira style', para desvelarlo mientras se preparaba, junto a su sobrina, para montar el árbol de Navidad... y si ya a Samira no le gustaban estas fechas, ahora que las va a pasar sin novio recién 'desparejada', mucho menos...

"Me ha dejado. Soy guapa y mala, no lo puedo tener todo", soltaba Samira nada más empezar el vídeo. La ex de MYHYV no ha querido entrar en detalles en el vídeo, aunque no es la primera vez que o dejan: hace unas semanas ya tuvieron un bache bastante gordo en su relación que, sin embargo, conseguían superar (y se fueron de viaje a Dubai con unos amigos, nada menos, para celebrarlo), pero esta parece la definitiva por la indiferencia con la que está tratando el tema, lo que significa que, aunque regresara arrepentido de haberla dejado, ella no va a estar dispuesta a volver...

"Soy soltera de oro para este 2019. Candidatos, enviadme solicitud a 'samira_...'", empezaba bromeando, pero rápidamente añadía: "No, no quiero saber NADA de novios". Aún así, reconoce, preguntada por su hermana (que ha llegado a España con sus dos hijas para pasar las fiestas junto a Samira), que algún día le gustaría tener hijos: "Me gustan los niños, pero soy la primera que piensa que los niños hay que traerlos con amor al mundo. No por interés, ni con pena ni por creer que la relación se va arreglar por tenerlos. Hay que disfrutar de la vida".

Por lo pronto, Samira debe de estar tan a gusto sin novio que ha tratado de pasar página de la mejor manera posible, empezando por las fotos de Instagram: ya no queda ni una en la que se la vea compartiendo algún momento con él, ni abrazos ni besos. ¡Borrón y cuenta nueva!