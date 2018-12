Hay famosos que nunca serías capaz de reconocer al ver una foto de su infancia. Y no nos referimos sólo aquellos que se han hecho amigos íntimos del bisturí. También los hay que por mucho que pasen los años siguen igualitos a cuando era unos micos. Y el caso que os traemos hoy pertenece al segundo grupo. ¿De verdad que aún no has sido capaz de reconocer a la niña de la foto? Vamos avanzando... Es actriz, aunque su sueño cuando tenía trece años era ser bailarina. Y entre una cosa y otra, también ha ejercido de modelo, desfilando para firmas tan conocidas como Dior, Yves Saint Laurent y Giorgio Armani, entre otras. Nacida en Alemania hace 42 años, llegó a la interpretación de la mano de su exmarido, el actor francés Guillaume Canet, que actualmente está casado con la actriz Marion Cotillard.

Ha participado en muchas producciones pero, sin duda, la que más fama le dio fue la que protagonizó junto a Brad Pitt y Orlando Bloom. Con Brad también compartió planos en otro de sus trabajos en la gran pantalla. En la serie 'The Bridge', interpretó a Sonya Cross.

Su actual pareja y padre de su hijo, que nació hace dos meses, también es actor y lleva ya nueve temporadas luchando contra zombies y, claro, ha tenido que cambiar el arco que siempre le acompaña en la serie por los biberones y los cambios de pañales.



Las tres pistas definitivas

Si todavía no sabes quién es nuestra artista, te damos las últimas pistas para que salgas de dudas.

1.Con ella ardió troya. Sí, en la película 'Troya'.

2.Su hijo tiene dos meses, fruto de su relación con el actor Norman Reedus, protagonista de la serie 'The Walking Dead'.

3.Su sueño, con 13 años, era ser bailarina. Llegó a estudiar ballet con el Ballet Real en Londres.

Y nuestra famosa es... ¡Diane Kruger!