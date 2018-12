Leticia Sabater, de compras en Puerto Banús con un look muy peculiar

Está claro que la palabra discreción no aparece en el diccionario de Leticia Sabater, y si no atención al modelazo que se ‘calzó’ la intérprete del tema de estas navidades, 'El polvorrón', para ir de compras por Puerto Banús... La cantante, que ha estado pasando unos días de vacaciones cerquita de la playa, parecía querer rendir tributo a la Pitufina, ¿no? Leggings, chaqueta y hasta las botas azules. Sólo le faltaba el gorrito blanco, pero dadle tiempo, que con este frío… No sabemos si la cantante habrá querido marcharse para olvidarse de unas acuciantes deudas que le han obligado a poner a la venta su casa, pero está claro que lo que no va a perder es su sentido del humor y su peculiar sentido de la moda...

Adquirió nuevos looks

Menos mal que la chica hizo acopio de múltiples prendas en una tienda llamada 'Viva la moda'. Habrá que ver lo que se compró y si sigue su particular gusto… o es algo verdaderamente ponible. Lo estamos deseando.

Leticia completó su look con un bolsito en color plateado de Dior, de unos 3.400 euros. Muy discreta ella…

Los leggins estampados, con lo que parece un pueblo muy colorido, también tienen su explosión de color en la parte trasera.

¿Y esa deportiva negra?

Cuando acabó su jornada de compras, Leticia dejó las bolsas en el maletero y se cambió las botas por unas zapatillas más cómodas, pero casi igual de llamativas de Versace, con un enorme logo en la parte delantera. Así no podía conducir…