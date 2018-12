Raquel Bollo ha reaparecido en 'Sálvame' tras la muerte de su ex y padre de sus hijos, Chiquetete. El suyo era uno de los testimonios más esperados tras conocerse el fallecimiento del cantante, y ha sido en el programa de Telecinco donde ha roto el silencio. El cantante Antonio Cortés fallecía este 16 de diciembre víctima de un ataque al corazón después de haber sido ingresado para realizarse una intervención en la cadera. Ahora Raquel se ha pronunciado al respecto: "Nunca le he deseado el mal a nadie, y mucho menos la muerte, pero no puedo tener sentimientos", ha confesado la colaboradora. "Siento el dolor que tengan mis hijos", asegura, pero, reconoce "no tengo ningún sentimiento". "Respeto el dolor de los familiares, el sentimiento de mis hijos, aunque a veces sea confuso, pero también lo entiendo", explica.

Su hijo Manuel sí se acercaba hasta la Iglesia del Cristo de los Gitanos para despedirse de su padre, y lo hacía roto de dolor. En ese sentido, Raquel Bollo asegura que respeta la decisión de su hijo, aunque recuerda que "mis circunstancias de separación no fueron normales". La colaboradora confiesa sentirse orgullosa de su hijo, "qué bien lo he criado", asegura, eso es lo único que ha pensado al ver a su hijo sufrir por la muerte de Chiquetete.

"Tengo que darle las gracias a los tres hijos mayores de Chiquetete por arropar así a mi hijo y darle el lugar que él no sabía si iba a tener", añade. "Y agradezco a Kiko Rivera no haberlo dejado solo ni un solo momento", confiesa emocionada.

Raquel ha sabido distinguir entre su relación personal y sus enfrentamientos y el valor del Chiquetete artista. Es por eso que ha pedido a los artistas que "lo valoren por lo que es".

"No quiero parecer fría, pero mentiría si dijera otra cosa... El único dolor que puedo tener es el que sientan mis hijos", asegura. Confiesa que se enteró de lo sucedido por las noticias, aunque no le sorprendió: "Era algo que sabía que iba a pasar, estaba delicado del corazón. En ese momento pensé en mis hijos y ya está". Tiene claro que va a "respetar", y que en otro momento de su vida quizá hubiera saltado como una leona, pero ahora no.