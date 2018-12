La muerte de Chiquetete ha supuesto un verdadero mazazo para el mundo del espectaculo, peor sobre todo para sus familiares y seres queridos. La propia Carmen Gahona, pareja del cantante, ha estado completamente descompuesta y prácticamente 'ida' durante estos primeros días de luto en el tanatorio S-30 de Sevilla, donde se le ha velado durante el domingo y la madrugada siguiente, hasta que este lunes ha sido, finalmente, incinerado a las 15:15 horas. Precisamente la colaboradora de televisión quiso hablar con las cámaras que se congregaron allí y, como pudo, explicó: "Gracias, muchas gracias por las muestras de cariño. Doy las gracias a todos los medios por lo bien que se han portado con él. Y a sus hijos, y hermanos, que han estado todos".

Preguntada por la presencia de Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, sólo ha podido aclarar: "He ido yo a buscar a Manuel para ponerlo con sus hermanos. A él le habría gustado mucho. Antonio ya no sufre más, ya no le pueden hacer más daño".

Han sido Sergi Ferre y Kiko Hernández los encargados de dar algunos datos más, como que "tanto Kiko Rivera como Manuel Cortés han tenido problemas para aparcar, por eso han llegado un poco tarde y se han quedado al final. Ella se acercó personalmente hasta el final de la iglesia a pesar de que no se podía casi ni tener en pie para buscar a Manuel", dijo el reportero, y el colaborador añadía: "Carmen Gahona se enteró de que Manuel estaba en la iglesia Manuel y fue hasta el final para hablar con él. Le dijo 'Tu sitio no es aquí. Es delante, con tus hermanos', y se lo llevó aunque él dijo que no. Y a Kiko Rivera también: 'Tú, como primo, también tienes que estar ahí'".

Sergi también ha contado que "Carmen estaba destrozaba, ayer peor que hoy, porque ayer casi ni se enteraba de lo que sucedía. Estaba muy preocupada. Decía que se iba a quedar sola, que no sabía cómo se lo iba a decir a sus nietos... Se acercó mucha gente, sobre todo del mundo del flamenco. Recibieron coronas de muchas personalidades, como Alejandro Sanz o Los Morancos, tantas que no cabían en toda la sala. Hoy estaba un poquito más tranquila. No se quiso despegar de él y se la tuvieron que llevar prácticamente obligada, porque es diabética y llevaba días comiendo muy mal. Ahora mismo toda la familia más cercana se encuentra en el tanatorio", y añadió que Carmen "quiere llevarse las cenizas a casa".

Anabel Pantoja, presente en 'Sálvame' durante la incineración, señaló: "Ver a mi primo Manuel, que le conozco, tan mal, me sorprende, pero lo que no me sorprende es que haya ido, aunque él no quería este revuelo. Me da muchísima pena verle así. Yo lo que quiero es que mi primo y Alma estén bien a pesar de que no hayan tenido el mismo trato", zanjó, y sorprendió al comentar que Manuel "había intentado tener un acercamiento" con Chiquetete. Por su parte, Raquel Bollo, ex del fallecido y también presente en el plató de 'Sálvame', volvió a hablar de Chiquetete... y no para bien.