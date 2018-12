La marcha de Chiquetete ha supuesto un duro golpe para los familiares, amigos y compañeros de profesión del cantante, pero si ha habido personas a las que les ha dolido de verdad su muerte, esos han sido su mujer, Carmen Gahona, y sus hijos. Precisamente Manuel Cortés (hijo del fallecido con Raquel Bollo), que acudía por sorpresa al entierro de su padre a pesar de su mala relación, quiso hablar con las cámaras de televisión y, entre lágrimas y con mucho dolor, consiguió articular algunas palabras: "Para darme cariño han estado mis abuelos, mi madre... pero esa figura de padre le pertenecía a él, y hoy sé que habrá mucha gente que no lo entenderá, pero me he acercado porque lo sentía así, y quería despedirme de él".

"No sé qué más decir. La situación me duele mucho también por los comentarios sobre mi madre en las redes sociales. Nosotros no somos culpables, ni mucho menos deseamos esto. Yo me siento muy triste porque se ha ido mi padre, aunque no tuviera relación con él, y me he armado de valor porque, aunque no lo hizo él por orgullo, yo sí he querido despedirme de él. Eso se lo ha llevado por no querer", añadía completamente destrozado en 'Sálvame' desde el tanatorio S-30 de Sevilla.

No se ha olvidado de quienes han estado ahí en esos momentos tan duros: "Quiero darle las gracias a mi primo Kiko (Rivera), porque me ha ayudado desde que me enteré de la noticia. Yo soy real, y si soy algo es sincero al máximo. Esta es la realidad, no hay otra. Como artista era un referente para mí, pero como figura paternal no ejerció como debía".

"Quiero dar también las gracias a sus tres hijos mayores por darme el sitio que creo que me correspondía, aunque era difícil para mí saber si se podía o no. También a esa persona que está ahí sentada, que es mi madre: dadle cariño, por favor. Yo quiero darle las gracias por entender mi dolor. No quiero ser protagonista de eso, preferiría estar en mi casa o con mis amigos, pero bueno. Sólo quiero decir que se ha ido un gran artista y mi padre, que no fue un gran padre, pero es el que tuve", zanjó antes de añadir: "Gracias a Dios he podido despedirme de él, y espero que desde el cielo se porte mejor que antes. Y que Dios lo tenga en su gloria. Yo sólo quiero que mis hermanos no sufran lo que yo he tenido que pasar. Espero que les sea leve y que lo lleven lo mejor posible, como haré yo. Con ellos ha sido un gran padre y conmigo.. un gran referente musical".

Raquel Bollo, impasible, consiguió mantener la compostura tras hablar de Chiquetete, a pesar de estar viendo a su hijo completamente destrozado y entre lágrimas, pero quiso enviarle un mensaje de cariño: "Manuel, mi vida, a mí no me tienes que dar las gracias. Gracias por ser mi hijo. Es tu sentimiento y tu dolor. A mí sólo me queda entender tu momento. A mí lo que me preocupa es que no te quedes con la espina. Si esto a ti te ha servido para quitarte esa espina, y además te han tendido la mano, bienvenido sea. Te quiero".