Unos tacones. Eso es lo único que viste a Techi Cabrera en la primera (y última) portada que ha protagonizado para la revista Primera Línea. La cabecera se despide por todo lo alto con unas fotos y una entrevista calientes no, lo siguiente, y es que la es de Kiko Rivera (entre otros famosos) no ha tenido pelos en la lengua para hablar de sus parejas sexuales más conocidas, de lo que más le pone, lo que menos o lo que disfruta de las felaciones o el sexo anal. Porque eso de tener vergüenza casi en 2019 ya no se lleva, y ella, que es muy abierta, ha querido compartir sus confidencias junto a Torito tras salir de la Casa de GH VIP 6 con un material ¡explosivo!

Así, por ejemplo, Techi no ha dudado en hablar de las virguerías que le hacía a Alberto Isla: "Le hacía una buena felación para que se fuera relajado a trabajar", cuenta cuando él empezó en el bingo Las Vegas, o de lo nunca le debes decir a un futbolista: "son muy seguros de sí mismos [...]. Lo peor que le puedes decir a un futbolista es que la tiene pequeña", asegura, aunque es la profesión que más variedad le ha ofrecido: "el peor rabo y el mejor, uno exageradamente grande", confiesa.

Precisamente, como de futbolistas va la cosa, también habla del actual novio de Paula Echevarría, Miguel Torres, con el que tuvo algo más que sexo: "No fue solo un rollo, fue un gran amigo". Pero no sólo de deportistas vive Techi: dice que Kiko Rivera ha sido “el famoso que mejor me ha funcionado a nivel sexual" porque la ponía "a 8.000 revoluciones y a 20 uñas". Su charla con Torito ha dado para tanto, que en ella se ha demelenado de tal forma que desvela sus fantasías sexuales ("las he cumplido todas"), habla del sexo anal ("disfruto del sexo anal, pero no le doy mi culo a todo el mundo") o de lo que más le pone ("me gusta decir guarradas y que me digan de todo"), y afirma rotunda: "Lo primero en lo que me fijo de un tío es en su juguete".

En este último número de Primera Línea tampoco duda al hablar de sus retoques estéticos, de los que se siente orgullosa (a pesar de que haya recibido más de una burla y más de un problema con otras famosas): "Me he operado el pecho unas cuantas veces, me he puesto bótox, relleno de ácido (hialurónico) en el labio y me pondría más culo: no me importa estar transformada entera".