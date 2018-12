Amaia causa sensación allá donde va. Su naturalidad y su espontaneidad son los rasgos más característicos de su personalidad, algo que unido a su gran torrente de voz, el cual puede que se una a Rosalía, ha conquistado a todo el mundo. Eso lo tenemos claro. Pero su naturalidad le ha jugado malas pasadas en más de una ocasión, sobre todo, cuando no controla todos los elementos que tiene a su alrededor, recordemos que ya en la Academia, donde conoció a su ex novio Alfred, ella misma confesaba que era muy patosa. Algo que ha demostrado en el último concierto que ha ofrecido en el que agotó las entradas.

Estaba sentada al piano, cantando en acústico 'Miedo' del grupo MClan con el que ya creó una mágica atmósfera en el plató de 'Operación Triunfo' que estaba consiguiendo recrear gracias a su torrente de voz, apenas ayudada por el micrófono. Maldito micrófono. En un momento dado la triunfita se percata de que el micro está apuntando demasiado alto y no está cómoda para cantar por lo que decide tocarlo y ajustarlo lo que no le salió muy bien. ¡Por algo los cantantes no ajustan los micrófonos en plena canción! Una seguidora captó el momento en un vídeo que subió a Twitter.

Resultó que el pie de micro estaba flojo y al moverlo casi tira el micrófono sobre las teclas del piano lo que asustó a Amaia que tuvo que parar la actuación para poder agarrar el micro con las dos manos. “¡Joder! Espera, voy a empezar otra vez. Perdón”, dijo con tanta naturalidad que despertó las risas y los aplausos del público, y es que es precisamente estas reacciones lo que enamora de la personalidad de la pamplonica. Por suerte acababa de empezar la canción y pudo comenzar de nuevo. Amaia no tardó en poder colocar de nuevo el micrófono y seguir con la actuación que tanto furor causó cuando la realizó en la final del concurso que le ha llevado a lo más alto con apenas 19 años.