Antonia San Juan, a quien vimos recientemente en el estreno de Arde Madrid, se ha convertido en los últimos años en una de las actrices más queridas de la serie de La que se avecina, por eso no es de extrañar que cada post suyo en redes sociales tenga un gran seguimiento por sus admiradores, y más si se trata de los problemas de salud. A sus 52 años la artista presume de estar muy sana y en forma por lo que fue una sorpresa aún mayor cuando sus seguidores vieron una publicación suya en Instagram anunciando que se encontraba ingresada en el hospital por una intervención quirúrgica, lo que hizo saltar las alarmas.

"Buenas tardes. Hoy no he escrito, ni puesto nada en Instagram, y sabéis que me encanta informaros de todo. Me intervinieron esta mañana y no es nada grave . Un beso de buenas noches", escribía. A pesar de destacar que no se trataba de nada grave, sus seguidores no tardaron en darle ánimos y preocuparse por su salud pidiéndola que les mantuviera informados, algo que la actriz ha cumplido a raja tabla pues Antonia San Juan se caracteriza por ser una de las más activas en sus redes sociales.

Esta misma mañana ha anunciado que ya se está recuperando y que no tardará en salir del hospital. "Gracias a todos los que os habéis preocupado por mí salud. Probablemente hoy me manden a casa", una buena noticia que ha despertado el alivio de los fans. "Que te recuperes pronto", era el mensaje más repetido; "a casita a terminar de sanar. Muchos abrazos de esos que quitan el dolor", escribía uno de sus seguidores. Pero el mensaje con el que más nos sentimos identificadas es este último: "arriba Antonia, no sé lo que te ocurre pero tómalo como un descanso". A estas horas, la actriz ya tiene dado el alta y se encuentra en su casa.

No es la primera vez que la actriz anuncia que está siendo operada de urgencia. El año pasado Antonia San Juan ya pasó por quirófano por un problema médico intestinal que le obligó a estar un mes de reposo, una idea que no le gustó nada.