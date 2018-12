En el último capítulo de 'La vida mártir', el canal de Mtmad de Omar Montes, el cantante se nos ha enseñado cómo es un día en su vida. Al teléfono nada más levantarse, mientras desayuna, para hablar con sus seres queridos sobre lo que les espera a lo largo del día, entre ellos, Chabelita: "Qué haces hija, que me voy ya que tengo que grabar y voy a ver al padre de David que está malito y luego me voy a grabar el villancico de Mtmad, cuando te despiertes llámame. Que te como el corazón, te quiero", le dice Omar a su chica a través de una nota de voz. ¡Pero qué bonito! Eso sí, no siempre ha sido así... Ya sabemos que su relación es una completa montaña rusa, hoy se adoran, mañana se prometen no volver a verse, y así sucesivamente. Ahora parece que las cosas van mucho mejor, y así lo ha contado el propio Omar: "Estamos mejor que nunca", cuenta Omar, "se ha roto la barrera de la desconfianza y la relación va siempre a mejor puerto, ahora vive prácticamente contigo en Madrid".

"Nos levantamos juntos, hacemos cosas juntos... Una vida de pareja normal. Albertito se lleva genial con mi niño, como hermanos", algo que confiesa le encanta, "para mí esto es muy grande porque mi hijo no tiene hermanitos y le gusta mucho dar cariño, siempre le está dando abrazos a Albertito, le hace cosquillitas...". A Omar le brillan los ojos cuando habla de los pequeños, y nosotros nos derretimos al escucharle.

Pero no todo ha sido siempre color de rosa, y es que tal y como él ha contado, los inicios con Chabelita no fueron nada fáciles. "Ella era como un hielo, no se abría, no mostraba sentimientos... Siempre estaba distante", confiesa Omar. "Ahora está todo el día pegada, pero me ha costado derretirla... Yo tengo el corazón muy grande, soy muy caluroso, me ha costado pero he conseguido que se enamore".

Esperemos que esta felicidad les dure mucho... Según la versión de Omar, se ven siempre que pueden, él baja al sur, o ella sube a Madrid, "en el AVE ahora está to cerca", confiesa, vamos, que no le ve ningún problema a que haya algo de distancia entre ellos de vez en cuando. Después de sincerarse sobre Chabelita, ha sacado su lado más tierno, se ha disfrazado de Papá Noel y se ha ido a llevar regalos a los niños que no pueden tenerlos. ¡Te comemos, Omar!