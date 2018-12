María Jesús Ruiz y José María Gil Silgado se han vuelto a ver. El bombazo lo contó Kiko Hernández en 'Sálvame' dejando a todos con la boca abierta. "Tenía que hablar de unos temas y no quería hablar en ningún rincón de España así que nos fuimos a Lisboa", confesó la ex Miss ante la incredulidad de sus compañeros. Ante la noticia del encuentro de Gil Silgado y María Jesús, su ex, Julio Ruz, entró por teléfono en 'Sálvame' a través del móvil de Gustavo González, alucinado por lo que estaba escuchando. "Vete con Carolina Sobe y no la engañes que ya me estoy enterando de muchas cosas que estás haciendo y me parece muy horrible que entres en directo para tacharme de qué, a un programa que has denunciado" terminó diciendo la modelo.

Después, se sentó en 'Sábado Deluxe' para dar explicaciones. “Fui con la intención de camelármelo, fui con la intención de utilizarle porque quería que me apoyara en una cosa muy importante. Yo sé que él está obsesionado conmigo y pensaba camelármelo”, confesaba sin pelos en la lengua. Sin embargo, a pesar de su fortaleza se derrumbó y abandonó el plató entre lágrimas.

Telecinco

Ahora, María Jesús se ha sometido a una sesión de 'coaching' con Cristina Soria. Su madre ha sido uno de los temas principales en su charla. La modelo ha roto a llorar al hablar de ella porque piensa que la ha hecho daño: "Si ella me pidiera que dejara la tele, a lo mejor, un tipo de tele sí que dejaría. Ella está muy disgustada y yo ahora mismo lo único que quiero es taparme con una matan y esconderme. Quiero que mis padres estén orgullosos de mí, pero voy por mal camino".

Como era de esperar, Gil Silgado ha sido otro de los puntos clave. "Cuando estamos bien, es muy caballero y un señor conmigo. Pero cuando estamos a mal es mí pero enemigo porque empiezan las demandas. Ojalá él se enamorase de una mujer que le quiera de verdad, yo me siento culpable de que vaya a estar solo en estas fechas. Si pudiera le diría que no sea malo conmigo", decía al borde del llanto.

Telecinco

Además, ha confesado que está durmiendo con su enemigo, y que siempre tiene un "as bajo la manga" cuando hace algo que él no aprueba.