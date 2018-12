Cuando una tiene más de un millón y medio de seguidores en Instagram, tiene que tener cuidado con lo que suelta por la boca. De hecho, muchos y muchas de nuestras famosas han tenido más de un percance con sus 'followers' (y especialmente con sus 'haters') por un comentario poco acertado... y la última que podría pasar por este trance es Oriana Marzoli, que en su último vídeo, plagado de positivismo y buenos deseos para el 2019, también ha tirado piedras sobre su propio tejado. Como lo leéis: la fugaz ex gran hermana VIP vive de ser influencer en las redes sociales... y la ha liado un poco con sus últimas declaraciones en su vídeo para MTMad.

Todos, a estas alturas, sabemos que a los instagramers más potentes les pagan por publicar fotos ideales en las que salgan monísimos y que parezca que todo es alegría, alborozo y perfección... pero Oriana ya no está dispuesta a pasar por el aro: "Hace poco veía un anuncio en el que a la gente le preguntaban sobre famoseo y redes sociales y sabían todo, peo¡ro a la hora de la verdad, cuando les hacían preguntas sobre su familia, no sabían. Y todo por culpa de esto (señalaba mientras cogía el móvil). Yo soy la primera a la que le encantan las redes sociales para llegar a vosotros y conoceros, pero no le doy la importancia que le dais muchos de vosotros", empezaba diciendo.

"Están haciendo demasiado daño. No es 100% real, y me encantaría que en 2019 de verdad consiguiésemos no ser tan dependientes al móvil y las redes sociales. Apestan. Nos queremos comparar siempre con lo que vemos y que no es real, porque hoy te puedes poner abdominales, culo, tetas, más pelo, menos pelo, reducir de aquí o allá... vemos parejas idílicas y decimos 'porqué a mí eso no me pasa'...", indicaba antes de entrar en bucle y empezar a caer cuesta abajo...

"No es real. Es que a muchas hasta les pagan por hacer esas fotos. Lo digo por propia experiencia... y yo llegué a sentir que lo hacía ya por restregarle al mundo que yo había ganado... y eso no es amor de verdad. Parecía que era una relación preciosa por las fotos en la playa, en la montaña... y en la realidad no era así. No había química, no había pasión... era una FARSA. No os frustréis, como me ha pasado a mí", señalaba, desvelando así que le ha vendido a sus seguidores una gran mentira durante años.

Al menos, ello ha servido para mandar un poderoso mensaje a sus seguidores: "Me encantaría que este 2019 nos llenara de cordura, de vivir momentos reales. El mundo es un filtro. Me da mucha pena que todo sea un postureo barato, y me incluyo porque también he caído en eso... Yo, de lo que me escriben, hago caso aun 2%. No me dejo influenciar nada (y sí, ya sé lo que soy yo, gracias). No quieras vivir por encima de tus posibilidades para restregarle al mundo que tu vida es súper cool... la culpa de eso la tienen las redes sociales", apunta, abogando así por la naturalidad.

Además, con la llegada del nuevo año 2019, Oriana tiene muy claro lo que quiere en su vida y lo que no: "Pido seguir trabajando, que todo lo que pidáis se os cumpla... yo estoy en un momento en el que sólo pido positivismo. Quiero trabajo, quiero dinero, felicidad, quiero que mis amistades se mantengan, porque son súper importantes para mí... y que en el terreno familiar les dedique más tiempo a mis padres", afirma acordándose de los suyos.