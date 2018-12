La alegría de Adara Molinero traspasa la pantalla cada vez que la vemos en Instagram o en su canal de YouTube: la ex concursante de GH 17 está como Thalía, 'felis, felis, felis' con su embarazo y su nuevo proyecto de vida (incluido su salón de uñas en Mallorca, su canal de YouTube y el restaurante de Hugo), y no es para menos: estando de poco más de 30 semanas, apenas le quedan un par de meses para salir de cuentas y verle la cara a su pequeño Matías (a partir del próximo 14 de febrero), su primer hijo junto al también ex gran hermano Hugo Sierra (ganador de 'GH Revolution'), aunque el segundo para él, que ya tiene una hija adolescente. Sin embargo, esa felicidad no ha estado siempre presente en la pareja, y especialmente al principio de su relación...

A todos nos sorprendió cuando Adara y Hugo contaron que estaban saliendo, algo que, según ha desvelado en una entrevista al portal Outdoor, no sentó demasiado bien ni a su madre ni a su familia por la diferencia de edad (ella tiene 25 y él 45), pero que, "Cuando mi madre vio que yo era feliz y que me respetaba y me cuidaba, ya le aceptó. Actualmente su relación es buenísima", indica, aunque el embarazo también supuso un pequeño mazazo, porque no esperaban que se quedara tras sólo unos meses saliendo, aunque ella siempre había dicho que quería ser madre joven.

Hugo llegó en un momento perfecto: fue él quien dio el paso para conocerse, y la verdad es que se compenetran muy bien, algo que no le había pasado ni con Pol Badía, con el que empezó a salir en la Casa... y aquello terminó como el rosario de la Aurora. Precisamente contra él ha sido contra quien ha cargado en la mencionada entrevista, y no sale nada bien parado: "Nuestra relación es nula. Nunca más vamos a volver a tener contacto [...]. Creo que Pol es capaz de vender a su madre por tener fama", y también carga contra su relación con Maestro Joao: "No me la creo. Creo que a él le gustan los chicos, pero ahora tiene una relación como la que tenía Joao con Luismi 'El Niño': pagarle todo, interés por la fama… Pol se está aprovechando de Maestro Joao económicamente". "Él podría ser su abuelo", añade después de que Pol le criticara que Hugo podría ser su padre.

De hecho, tan convencida está de que Pol es un interesado, que le critica haberla intentado manejar: "Pol me vaciló, vivió una mentira conmigo. Le interesaba seguir juntos, que siguieran saliendo cosas, el morbo. Pol quiere ser famoso a toda costa e incluso intentaba manejarme. Llegó incluso a insinuarme hacer un montaje. Yo le dije que no iba a entrar ahí".

Conociendo a Pol, dudamos de que se quede callado ante estas acusaciones, y seguro que no tarda en salir una respuesta, ya sea a través de su Instagram o de alguna entrevista...