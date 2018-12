"Buscando en el baúl de los recuerdos... Cualquier tiempo pasado nos parece mejor", que diría nuestra Karina pero habría que preguntar a nuestro famoso 'oculto' si está de acuerdo con esta afirmación. Seguro que en los sesenta, en pleno auge de los Beatles, estaba de moda esa melenita que solo les quedaba bien a ellos porque a juzgar por esta imagen, a nuestro personaje oculto le sentaba bastante mal. Debió tomarse esta instantánea en sus tiempos estudiantiles, en la Escuela Secundaria de Lexington (Kentucky, EE. UU.) donde nació en el seno de una familia muy vinculada al mundo de la televisión y el cine. Su padre fue un famoso presentador de televisión y sus tíos formaron un matrimonio muy famoso en Hollywood. De hecho él era primo del desaparecido actor Miguel Ferrer.

Llegó al mundo de la interpretación por casualidad, porque estudió Periodismo para seguir los pasos de su padre hasta que la interpretación se cruzó en su camino y cayó rendido a sus pies. Sus comienzos no fueron sencillos hasta que cayó en sus manos el papel de su vida, porque le abrió todas puertas, primero de la tele y luego del cine. Se convirtió en uno de los protas de la serie de la NBC más famosa de la historia de la tele estadounidense. ¡La bata blanca le sentaba de maravilla! Ahí comenzó su fama de rompecorazones.

Ha sido 'Batman'; ha vivido 'Un día inolvidable' con Michelle Pheiffer; 'Un romance peligroso' con Jennifer Lopez o ha sufrido la 'Cruedad intolerable' de Catherine Zeta-Jones. Además de ser el marido de una de sus grandes amigas, Julia Roberts, en 'Ocean's eleven' y toda la saga. Y eso solo por citar algunas de las actrices con las que ha trabajado. Inumerables también han sido sus conquistas: modelos, presentadoras... cayeron rendidas a sus encantos y a sus canas, que le daban un toque de madurito interesante. Por algo fue durante años fue 'el soltero más cotizado de Hollywood'. Huía del compromiso como de la peste hasta que se cruzó en su camino una bella abogada de origen libanés que le hizo cambiar su idea acerca del matrimonio. Se casó con ella en Venecia y hoy forman uno de los más sólidos del 'Star System'.

También puede presumir de haber ganador un Oscar como Mejor Actor de Reparto por 'Syriana' y otro como productor de 'Argo'. Además, ¿quién no se tomaría un café si él te lo ofrece? ¿Ya sabes de quién hablamos? Si aún no los sabes, lee atentamente estas tres pistas y ya no tendrás dudas.

Tres pistas definitivas

- Fue médico de urgencias

- Muy amigo de Brad Pitt

- Además, es padre de mellizos

Y nuestro famoso escondido es... ¡George Clooney!

Saltó a la fama por su papel de médico en la serie 'Urgencias'. Gran amigo de Brad Pitt, con el que protagoniza la saga 'Ocean’s', está casado con la abogada libanesa Amal Clooney y tienen dos hijos, Ella y Alexander.